Жителей Петербурга без масок перестанут пускать в общественный транспорт

Власти Санкт-Петербурга разрешили сотрудникам транспортных предприятий отказывать в проезде на общественном транспорте и такси пассажирам без масок, сообщает ТАСС.

Данное правило начнет действовать с 26 октября. 

"С 26 октября пассажирам общественного транспорта без гигиенических масок и перчаток может быть отказано в перевозке, то же правило распространяется и на такси", - говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.

Отмечается, что водители, кондукторы наземного транспорта и таксисты также обязаны использовать средства индивидуальной защиты при исполнении служебных обязанностей. Водители, находящиеся в автомобиле без пассажиров, могут ехать без масок, но при условии, что салон машины будет продезинфицирован.

Кроме того, с 26 октября в городе увеличится чсло проводимых рейдов для выявления нарушителей масочного режима. Проверки будут проводится и в работе служб такси.

По последним данным, в Петербурге выявлен 53 971 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 34 548 человек, умерли 3 509.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.10.2020, 20:27
    Гость: Лишение терпил рассудка продолжается:

    Затея Даллеса в реальность воплощается!
    К тому всё более и более идёт,
    Что станет зомби окончательно народ...

  3. 22.10.2020, 18:46
    Гость: Хорошо быть мужчиной

    Когда-то, очень давно, на Невском проспекте располагался единственный, наверное, в то время общественный туалет. Его легко было отыскать среди памятников архитектуры по женской очереди, которая не уменьшалась никогда. Интересно, существует ли он до сих пор и следует ли, входя в питерский общественный туалет, надевать маску и перчатки?

  4. 22.10.2020, 18:20
    Гость: Кто врёт?

    Цитата: "Показатель летальности коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге составил к сегодняшнему дню 14,7 процента, свидетельствуют подсчеты "Медиазоны". В среднем по России этот показатель, по данным издания, 3,3 процента. "Медиазона" подчёркивает, что опирается не только на ежедневно обновляемые данные оперативного штаба о числе умерших от коронавируса, но и на другие официальные источники."

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