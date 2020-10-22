Жителей Петербурга без масок перестанут пускать в общественный транспорт
Власти Санкт-Петербурга разрешили сотрудникам транспортных предприятий отказывать в проезде на общественном транспорте и такси пассажирам без масок, сообщает ТАСС.
Данное правило начнет действовать с 26 октября.
"С 26 октября пассажирам общественного транспорта без гигиенических масок и перчаток может быть отказано в перевозке, то же правило распространяется и на такси", - говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.
Отмечается, что водители, кондукторы наземного транспорта и таксисты также обязаны использовать средства индивидуальной защиты при исполнении служебных обязанностей. Водители, находящиеся в автомобиле без пассажиров, могут ехать без масок, но при условии, что салон машины будет продезинфицирован.
Кроме того, с 26 октября в городе увеличится чсло проводимых рейдов для выявления нарушителей масочного режима. Проверки будут проводится и в работе служб такси.
По последним данным, в Петербурге выявлен 53 971 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 34 548 человек, умерли 3 509.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Не так страшен вирус, как борьба с ним!"
Затея Даллеса в реальность воплощается!
К тому всё более и более идёт,
Что станет зомби окончательно народ...
Когда-то, очень давно, на Невском проспекте располагался единственный, наверное, в то время общественный туалет. Его легко было отыскать среди памятников архитектуры по женской очереди, которая не уменьшалась никогда. Интересно, существует ли он до сих пор и следует ли, входя в питерский общественный туалет, надевать маску и перчатки?
Цитата: "Показатель летальности коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге составил к сегодняшнему дню 14,7 процента, свидетельствуют подсчеты "Медиазоны". В среднем по России этот показатель, по данным издания, 3,3 процента. "Медиазона" подчёркивает, что опирается не только на ежедневно обновляемые данные оперативного штаба о числе умерших от коронавируса, но и на другие официальные источники."
очередное беззаконие и произвол, который ничем не обоснован.