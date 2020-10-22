Жителей Петербурга без масок перестанут пускать в общественный транспорт

15:04 22.10.2020

Власти Санкт-Петербурга разрешили сотрудникам транспортных предприятий отказывать в проезде на общественном транспорте и такси пассажирам без масок, сообщает ТАСС.

Данное правило начнет действовать с 26 октября.

"С 26 октября пассажирам общественного транспорта без гигиенических масок и перчаток может быть отказано в перевозке, то же правило распространяется и на такси", - говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.

Отмечается, что водители, кондукторы наземного транспорта и таксисты также обязаны использовать средства индивидуальной защиты при исполнении служебных обязанностей. Водители, находящиеся в автомобиле без пассажиров, могут ехать без масок, но при условии, что салон машины будет продезинфицирован.

Кроме того, с 26 октября в городе увеличится чсло проводимых рейдов для выявления нарушителей масочного режима. Проверки будут проводится и в работе служб такси.

По последним данным, в Петербурге выявлен 53 971 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 34 548 человек, умерли 3 509.