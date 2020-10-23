В Госдуме предложили ввести «дальневосточный капитал»

Замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Федот Тумусов выступил с инициативой установить для жителей Дальнего Востока "дальневосточный капитал" по размеру материнского, пишет РИА Новости.

Парламентарий также предложил ввести "карту дальневосточника" и ежегодную компенсацию оплаты перелетов для всех жителей округа в размере 10 тысяч рублей. 

Соответствующий законопроект — "О мерах социальной поддержки жителей Дальневосточного федерального округа" — депутат направил в правительство для получения заключения.

По словам автора законопроекта,, "несмотря на огромное внимание, которое уделяется Дальнему Востоку, социальное самочувствие дальневосточников не улучшается".

"Это видно и по Хабаровску, и по другим городам. Я считаю, что надо принять кардинальные меры для того, чтобы люди хотели оставаться на Дальнем Востоке. Для этого я и разработал законопроект", — пояснил Тумусов.

Согласно законопроекту, "дальневосточный капитал устанавливается в размере материнского (семейного) капитала в соответствии с федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" N 256-ФЗ и является единовременной выплатой, зачисляемой на специальный счет, для лиц, родившихся на территории Дальневосточного федерального округа". Претендовать на выплату могут и те, кто до начала 2021 года прожил на Дальнем Востоке не менее пяти лет, однако в таком случае размер капитала будет определяться правительством.

"Я считаю, что должен быть двойной семейный капитал. И он должен вкладываться именно на территории Дальнего Востока. То есть, первый (материнский) — где угодно, а второй, дальневосточный капитал – только на территории Дальнего Востока", — отметил Тумусов.

Средства "дальневосточного капитала" должны направляться на открытие собственного дела и оплату расходов на жилье.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.10.2020, 11:04
    Гость: Анатолий

    Все это очередной танец с бубном.Что бы ДВ процветал в первую очередь нужно ограничивать крупный бизнес.Пример Якутия.Ограничение эмигрантов и устройство на работу в первую очередь местного населения.Должно больше оставаться налогов на этих территориях.Не секрет что Якутия имеет дополнительный доход от налогов.И конечно местное население должно иметь больше льгот по сравнению даже с вахтовиками.Получаеться абсурдная ситуация что человек ни проживший ни дня на Севере получает те же надбавки и полярки как будто жил всю жизнь на Севере.

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