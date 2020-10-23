Глава Калининграда досрочно ушел в отставку

13:12 23.10.2020

Мэр Калининграда Алексей Силанов досрочно покинул свой пост, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей администрации города.

Сообщается, что Силанов покинул свой пост по собственному желанию. Совет депутатов принял досрочную отставку, проголосовав единогласно.

Как отмечает агентство, отставка главы города связана с изменениями, которые произошли в последнее время в мэрии. В частности, в сентябре вступил в силу региональный закон, согласно которому мэр города будет выбираться депутатами городского Совета из своего состава, кроме того он будет также исполнять полномочия его председателя.

Исполнительная власть в Калининграде будет находится в руках главы администрации, должность которого также будет выборной.

В октябре первым заместителем главы Калининграда была назначена Елена Дятлова, которая до этого долгое время являлась министром развития инфраструктуры правительства области. После отставки мэра она будет исполнять его обязанности в полном объеме.