Новак спрогнозировал сокращение нефтедобычи в России на 10%

Фото с сайта pixabay.com

Глава Минэнерго Александр Новак во время выступления в Госдуме заявил, что нефтедобыча в России в 2020 году сократится примерно на 10% — до 507 миллионов тонн. Как отметил чиновник, после 2020 года показатели будут зависеть от ситуации с COVID-19 в мире.

«Добыча нефти в этом году снизится примерно на 10%, до уровня 507 миллионов тонн при изначальном плане 558–560 миллионов»,— цитирует министра ТАСС. Глава Минэнерго добавил, что в 2021–2023 годах в зависимости от ситуации со спросом планируется добыча от 518 до 560 миллионов тонн.

«То есть мы ждем восстановления тех уровней, которые были до пандемии. Ну и, конечно, на эти показатели будут влиять ограничения по сделке ОПЕК+»,—пояснил Новак. Помимо этого, министр энергетики сделал прогноз снижения экспорта нефти на 16%. По мнению главы министерства, он будет равняться 225 миллионам тонн.

Кроме того, добыча угля в 2020 году сократится на 10,5%, а экспорт - на 13%, до 193 миллионов тонн, добавил Новак. При этом в 2021-2023 годах добыча должна восстановиться до 390 миллионов тонн.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 23.10.2020, 13:26
    Гость: Aleks

    Это хорошо и правильно.
    1.Русофобам всех мастей пора перекрывать все краны,европе,бендере особенно.
    2.Запасов сырья на большее время хватит самим.
    3.Прекратить торговать сырьем!!!Хотят чего-то - пусть строят перерабатывающие заводы в России !
    4.Налаживать торговые отношения с Азией,активнее и наглее торговать оружием.
    5.Ну и ГЛАВНОЕ: богатство России должно принадлежать РОССИИ,а не кучке ворья и подонков,у которых детки и т.п. давно живут в ЛондОнах.Этих надо по примеру Великого (я без иронии) Китая ставить к стенке всем казнокрадским выводком.

  4. 23.10.2020, 12:34
    Гость: Чапай

    Похоже, начинаем слезать с нефтяной иглы. Правда, не по доброй воле. Смотришь, заграница и тут нам поможет. Все прок какой-никакой...

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