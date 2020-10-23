В Москве введут скидки на проезд в метро вне утреннего часа пик

16:01 23.10.2020

В московском метрополитене стартует пилотный проект по снижению оплаты проезда на 50% вне утреннего часа пик. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице во ВКонтакте.

Эксперимент будет проводится на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях со 2 ноября по 2 июля 2021 года включительно. Сниженный тариф будет действовать с момента открытия метрополитена до 7.15 и с 8.45 до 9.15 утра.

Это первый проект подобного рода в России. Его целью является снижение пассажиронагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро.

В последние недели в Москве усложнилась ситуация по заболеваемости COVID-19. В последнюю неделю количество впервые зараженных варьируется от 5000 до 6000. На текущий момент на ИВЛ находятся 346 человек.

Как пишет "Интерфакс", с 1 сентября в столице оштрафовали более 46 тысяч граждан, которые не соблюдали предписанный масочно-перчаточный режим и другие эпидемиологические требования. Кроме того, были оштрафованы около 12 тысяч организаций и предприятий. Роспотребнадзор приостановил деятельность порядка 100 организаций за пренебрежение санитарными правилами.