В Москве введут скидки на проезд в метро вне утреннего часа пик

В московском метрополитене стартует пилотный проект по снижению оплаты проезда на 50% вне утреннего часа пик. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице во ВКонтакте.

Эксперимент будет проводится на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях со 2 ноября по 2 июля 2021 года включительно. Сниженный тариф будет действовать с момента открытия метрополитена до 7.15 и с 8.45 до 9.15 утра.

Это первый проект подобного рода в России. Его целью является снижение пассажиронагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро. 

В последние недели в Москве усложнилась ситуация по заболеваемости COVID-19. В последнюю неделю количество впервые зараженных варьируется от 5000 до 6000. На текущий момент на ИВЛ находятся 346 человек. 

Как пишет "Интерфакс", с 1 сентября в столице оштрафовали более 46 тысяч граждан, которые не соблюдали предписанный масочно-перчаточный режим и другие эпидемиологические требования. Кроме того, были оштрафованы около 12 тысяч организаций и предприятий. Роспотребнадзор приостановил деятельность порядка 100 организаций за пренебрежение санитарными правилами.

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