ЦБ второй раз подряд оставил ключевую ставку без изменений

16:02 23.10.2020

Центробанк 23 октября принял решение оставить ставку неизменной, на уровне 4,25%. Из пресс-релиза ЦБ следует, что инфляция складывается в соответствии с его прогнозом.

Инфляция складывается в соответствии с прогнозом регулятора, в то же время происходит ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и в России. А «на финансовых рынках возможно сохранение повышенной волатильности», в том числе с учетом геополитических факторов, подчеркивается в заявлении.

В Центробанке отмечают, что денежно-кредитные условия в целом смягчились с момента прошлого заседания совета директоров — ставки преимущественно снижались, продолжилось расширение кредитования, на что повлиял и запуск льготных программ.

Игроки отрасли ожидали решения о сохранении ставки: согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, такого мнения придерживалось большинство опрошенных специалистов.

Это второй перерыв в снижении ставки с начала кризиса в стране. Первый перерыв ЦБ сделал в марте. За эти последовали три раунда смягчения денежно-кредитной политики, понизив ставку с 6% до исторического минимума в 4,25%. Следующее заседание совета директоров ЦБ по вопросу об уровне ключевой ставки запланировано на 18 декабря 2020 года.