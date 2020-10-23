ЦБ второй раз подряд оставил ключевую ставку без изменений
Центробанк 23 октября принял решение оставить ставку неизменной, на уровне 4,25%. Из пресс-релиза ЦБ следует, что инфляция складывается в соответствии с его прогнозом.
Инфляция складывается в соответствии с прогнозом регулятора, в то же время происходит ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и в России. А «на финансовых рынках возможно сохранение повышенной волатильности», в том числе с учетом геополитических факторов, подчеркивается в заявлении.
В Центробанке отмечают, что денежно-кредитные условия в целом смягчились с момента прошлого заседания совета директоров — ставки преимущественно снижались, продолжилось расширение кредитования, на что повлиял и запуск льготных программ.
Игроки отрасли ожидали решения о сохранении ставки: согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, такого мнения придерживалось большинство опрошенных специалистов.
Это второй перерыв в снижении ставки с начала кризиса в стране. Первый перерыв ЦБ сделал в марте. За эти последовали три раунда смягчения денежно-кредитной политики, понизив ставку с 6% до исторического минимума в 4,25%. Следующее заседание совета директоров ЦБ по вопросу об уровне ключевой ставки запланировано на 18 декабря 2020 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ЦБ давно уже превратился в инструмент антинациональной политики и идеологический рупор МВФ. ЦБ на самом деле являет собой зашоренную группировку псевдо-либеральных крипто-троцкистов мыслящих какими-то непонятными религиозно-идеологическими измами, но ни как всем понятными экономическими инструментами. Грубо говоря руководствуются политическими соображениями, далекими от национальных интересов России. Недаром мы каждый раз слышим похвалы Запада деятельностью главы ЦБ космополита Хабибулиной.