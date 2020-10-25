СКР возбудил дело о заказном убийстве бизнесмена Александра Петрова

10:49 25.10.2020

СКР возбудил уголовное дело об убийстве по найму (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на заявление ведомства. Несколько часов назад Петров был найден застреленным у себя дома.

Александр Петров — известный в Ленинградской области предприниматель и муниципальный депутат. Его называли "хозяином Выборга" — на Петрова зарегистрированы несколько десятков компаний в сферах ЖКХ, строительства, недвижимости, гостиничного бизнеса, услуг, отмечает РБК. Петров являлся совладельцем Выборгского судостроительного завода, Выборгской топливной компании и других крупных предприятий Ленобласти. Сын убитого — экс-пилот "Формулы-1" Виталий Петров.

"По данным следствия, в вечернее время 24 октября 2020 года неустановленное лицо совершило выстрел из огнестрельного оружия с противоположного берега реки в 61-летнего мужчину, находившегося на территории своего дома под Выборгом в Ленинградской области",— говорится в сообщении СКР.

По информации издания "Невские новости", Александр Петров в понедельник, 26 октября, должен был явиться на допрос в СКР по делу арестованного главы администрации Выборга Геннадия Орлова. Несколько дней назад Орлов был задержан и отправлен под домашний арест по делу о хищении 700 млн руб.