По факту взрыва на российском танкере в Азовском море возбуждено дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ЧП на российском танкере в Азовском море, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказала она.

По данным СК, 24 октября около 18:30 мск в акватории Азовского моря произошло возгорание взрывоопасной смеси груза - легковоспламеняющийся жидкости "Нафта" во втором грузовом танке. Ранее стало известно, что во втором танке произошел взрыв паров топлива, причиной этого могло стать нарушение правил безопасности или проведение огневых работ.

На борту танкера "Генерал Ази Асланов" находились 13 человек, 10 из них спасены, судьба троих неизвестна.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.10.2020, 14:05
    Гость: Русский

    ...ну что тут расследовать. Ясень пень хохло-диверсия.
    Посмотрите на каком большом расстоянии от Керченского пролива (который хорошо охраняется) совершено нападение. А вот в середине Азовского моря, тут мол, "не надо" охранять...
    Хохлы трусоваты, привыкли действовать только из-за угла.Когда наши начнут соображать и мочить укро-диверсантов..по всему НАШЕМУ Азовскому морю.

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