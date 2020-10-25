По факту взрыва на российском танкере в Азовском море возбуждено дело

13:21 25.10.2020

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ЧП на российском танкере в Азовском море, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказала она.

По данным СК, 24 октября около 18:30 мск в акватории Азовского моря произошло возгорание взрывоопасной смеси груза - легковоспламеняющийся жидкости "Нафта" во втором грузовом танке. Ранее стало известно, что во втором танке произошел взрыв паров топлива, причиной этого могло стать нарушение правил безопасности или проведение огневых работ.

На борту танкера "Генерал Ази Асланов" находились 13 человек, 10 из них спасены, судьба троих неизвестна.