В России вдвое выросло число регионов с долей безработных от 10%
В России число регионов, где уровень безработицы вырос до уровня 10% или выше, увеличилось в два раза. Так, если в 2019-м их насчитывалось было шесть, то сейчас — 13. Об этом говорят данные исследования РИА «Новости».
Уровень безработицы в России по итогам июня — августа 2020 года составил 6,3% — это почти на два пункта больше, чем в прошлом году. Самая тяжелая ситуация наблюдается в Ингушетии, где уровень безработицы сейчас составляет 30,7% (+4,5 процентных пункта за год). На втором месте Республика Тыва — 22,3%. Тройку лидеров антирейтинга замыкает Чечня с 21,7%.
Кроме того, высокий уровень безработицы наблюдается в Северной Осетии и Дагестане — 16,3% и 16,1% соответственно. Вместе с тем наименьший уровень безработицы фиксируется в ЯНАО (2,5%), хотя и там показатель увеличился на 0,4 процентных пункта. Также сравнительно низкий уровень в Москве (2,7%), Ханты-Мансийском автономном округе (3,2%) и Санкт-Петербурге (3,6%).
Минувшим летом на поиск работы в среднем уходило 5,9 месяца. К августу 2020 года 18,5% безработных находились без трудоустройства как минимум один год. В состоянии застойной безработицы находились 27,1% безработных в сельской местности и 14,7% — в городах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это такая объявленная сверху стабильность.
На 40 % уменьшилось количество мигрантов , скоро улицы некому будет подметать и на стройках за гроши батрачить , Москвичи и дарагие россияне что то не рвутся. Думай что говоришь...не там проблему ищешь.
а еще больше мигрантов запускайте, особенно с хохланда.
тьфу на правительственных, которые заботятся обо всех, кроме собственных граждан.
Быстрее коренных изведут. Мигранты, это выгодно.
Говорит о том, что правительство не работает его надо менять. ваш президент не разбирается в людях, и ставит кого попало на гос. должности или делает это специально. Кто же в детстве его так обидел. ЦЗН закрыты, на учёт не ставят-видимо чиновники на местах пидять миллиарды выделенные безработным.