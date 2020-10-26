В России вдвое выросло число регионов с долей безработных от 10%

© KM.RU, Алексей Белкин

В России число регионов, где уровень безработицы вырос до уровня 10% или выше, увеличилось в два раза. Так, если в 2019-м их насчитывалось было шесть, то сейчас — 13. Об этом говорят данные исследования РИА «Новости».

Уровень безработицы в России по итогам июня — августа 2020 года составил 6,3% — это почти на два пункта больше, чем в прошлом году. Самая тяжелая ситуация наблюдается в Ингушетии, где уровень безработицы сейчас составляет 30,7% (+4,5 процентных пункта за год). На втором месте Республика Тыва — 22,3%. Тройку лидеров антирейтинга замыкает Чечня с 21,7%.

Кроме того, высокий уровень безработицы наблюдается в Северной Осетии и Дагестане — 16,3% и 16,1% соответственно. Вместе с тем наименьший уровень безработицы фиксируется в ЯНАО (2,5%), хотя и там показатель увеличился на 0,4 процентных пункта. Также сравнительно низкий уровень в Москве (2,7%), Ханты-Мансийском автономном округе (3,2%) и Санкт-Петербурге (3,6%).

Минувшим летом на поиск работы в среднем уходило 5,9 месяца. К августу 2020 года 18,5% безработных находились без трудоустройства как минимум один год. В состоянии застойной безработицы находились 27,1% безработных в сельской местности и 14,7% — в городах. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.10.2020, 15:58
    Гость: В москве

    На 40 % уменьшилось количество мигрантов , скоро улицы некому будет подметать и на стройках за гроши батрачить , Москвичи и дарагие россияне что то не рвутся. Думай что говоришь...не там проблему ищешь.

  3. 26.10.2020, 14:54
    Гость: личный опыт

    а еще больше мигрантов запускайте, особенно с хохланда.
    тьфу на правительственных, которые заботятся обо всех, кроме собственных граждан.

  5. 26.10.2020, 14:06
    Гость: А это

    Говорит о том, что правительство не работает его надо менять. ваш президент не разбирается в людях, и ставит кого попало на гос. должности или делает это специально. Кто же в детстве его так обидел. ЦЗН закрыты, на учёт не ставят-видимо чиновники на местах пидять миллиарды выделенные безработным.

Все комментарии (9)
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации