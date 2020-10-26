Путин учредил почетное звание «Заслуженный судебный пристав РФ»

20:44 26.10.2020

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного звания «Заслуженный судебный пристав Российской Федерации».

В документе отмечается, что почетное звание присваивается высокопрофессиональным работникам органов принудительного исполнения за личные заслуги в организации и обеспечении установленного порядка деятельности судов, организации и осуществлении межгосударственного розыска лиц, а также осуществлении принудительного исполнения судебных и других актов, поясняют «Ведомости».

Кроме того, звание может быть присвоено за заслуги в организации дознания, за заслуги в совершенствовании деятельности органов принудительного исполнения, а также за заслуги в осуществлении госконтроля за компаниями, которые ведут деятельность по возврату просроченной задолженности.

Почетное звание присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности.