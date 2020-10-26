Путин учредил почетное звание «Заслуженный судебный пристав РФ»

Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного звания «Заслуженный судебный пристав Российской Федерации».

В документе отмечается, что почетное звание присваивается высокопрофессиональным работникам органов принудительного исполнения за личные заслуги в организации и обеспечении установленного порядка деятельности судов, организации и осуществлении межгосударственного розыска лиц, а также осуществлении принудительного исполнения судебных и других актов, поясняют «Ведомости».

Кроме того, звание может быть присвоено за заслуги в организации дознания, за заслуги в совершенствовании деятельности органов принудительного исполнения, а также за заслуги в осуществлении госконтроля за компаниями, которые ведут деятельность по возврату просроченной задолженности.

Почетное звание присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.10.2020, 23:43
    Гость: Ещё б коллекторам "заслуженных" давали,

    Чтоб из людей долги свирепей выбивали...
    О мракобесие! Не стыд ли и не срам
    "Почётным" званиям, вручённым палачам?

  3. 26.10.2020, 23:25
    Гость: Чукча

    Жаль рано ушедшего из жизни Владимира Алексеевича Кара-Мурза.
    Прекрасный был человек. Подметал двор свой в Москве, не смотря на то, что уже имел приличную работу. На вопрос, зачем? Отвечал - для себя.
    Без платы. Причём точно больше 20 лет. Почему не ввести звание Заслуженного Дворника России?? И вот посмертно Вручить!!!!
    Прийти на Даниловское в Москве кладбище, вместе вот с Путиным, его окружением, зачитать Указ и...передать атрибуты Кара-Мурзе-младшему.
    Слабо, Вова, слабо!!! Мельчам-с, однако, мельчам-с!!

  4. 26.10.2020, 22:13
    Гость: ABCD

    Ну в СССР много чего не могло быть.
    Я уже не удивляюсь после того, как 25 летнему сыну Сечина вручили медаль "за многолетний труд" -когда он и дня в жизни нигде не работал.
    Или 27 летнюю Марию Китаеву представили к генеральскому званию при том, что она непонято откуда "получила майора" минуя предыдущие звания. Можно вспомнить ещё гордого кавказца который был у Басаева водителем и за это стал "героем России". Трудно себе представить, что бы в например в царской России к "герою России" представили сына турецкого султана за то, что воевал против России или Сталин сделал "героем Советского союза" например гитлеровского маршала Геринга. Но сейчас это стало нормальным" в смысле того, что извращение и лицемерие снова стало частью "придворной жизни" у наших феодалов.

  5. 26.10.2020, 21:33
    Гость: Россиянин

    Позорище. Брежнев любил на себя медальки вещать, а путин на вассалов и дворняжек своих. Дешево любовь зарабатывает.

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