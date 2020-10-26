Путин учредил почетное звание «Заслуженный судебный пристав РФ»
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного звания «Заслуженный судебный пристав Российской Федерации».
В документе отмечается, что почетное звание присваивается высокопрофессиональным работникам органов принудительного исполнения за личные заслуги в организации и обеспечении установленного порядка деятельности судов, организации и осуществлении межгосударственного розыска лиц, а также осуществлении принудительного исполнения судебных и других актов, поясняют «Ведомости».
Кроме того, звание может быть присвоено за заслуги в организации дознания, за заслуги в совершенствовании деятельности органов принудительного исполнения, а также за заслуги в осуществлении госконтроля за компаниями, которые ведут деятельность по возврату просроченной задолженности.
Почетное звание присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А ты погоди, дай срок...то ли ещё будет...
Чтоб из людей долги свирепей выбивали...
О мракобесие! Не стыд ли и не срам
"Почётным" званиям, вручённым палачам?
Жаль рано ушедшего из жизни Владимира Алексеевича Кара-Мурза.
Прекрасный был человек. Подметал двор свой в Москве, не смотря на то, что уже имел приличную работу. На вопрос, зачем? Отвечал - для себя.
Без платы. Причём точно больше 20 лет. Почему не ввести звание Заслуженного Дворника России?? И вот посмертно Вручить!!!!
Прийти на Даниловское в Москве кладбище, вместе вот с Путиным, его окружением, зачитать Указ и...передать атрибуты Кара-Мурзе-младшему.
Слабо, Вова, слабо!!! Мельчам-с, однако, мельчам-с!!
Ну в СССР много чего не могло быть.
Я уже не удивляюсь после того, как 25 летнему сыну Сечина вручили медаль "за многолетний труд" -когда он и дня в жизни нигде не работал.
Или 27 летнюю Марию Китаеву представили к генеральскому званию при том, что она непонято откуда "получила майора" минуя предыдущие звания. Можно вспомнить ещё гордого кавказца который был у Басаева водителем и за это стал "героем России". Трудно себе представить, что бы в например в царской России к "герою России" представили сына турецкого султана за то, что воевал против России или Сталин сделал "героем Советского союза" например гитлеровского маршала Геринга. Но сейчас это стало нормальным" в смысле того, что извращение и лицемерие снова стало частью "придворной жизни" у наших феодалов.
Позорище. Брежнев любил на себя медальки вещать, а путин на вассалов и дворняжек своих. Дешево любовь зарабатывает.