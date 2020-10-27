Уровень доверия россиян к телевидению упал до 23%
Уровень доверия россиян к телевидению упал до рекордно низкого уровня за последние пять лет. Согласно данным компании Deloitte, информации по ТВ доверяют лишь 23% граждан.
При этом 55% считают лучшим источником новостей интернет с учетом новостных и официальных сайтов, социальных сетей и блогов. Согласно опросу, меньше всего доверяют ТВ жители столицы— 20%, жители других городов-миллионников — 21%, а также студенты — 15%. В то же время наивысший доверия зафиксирован среди жителей Северо-Кавказского федерального округа — 28%.
Кроме того, телевидению чаще доверяют люди от 55 до 59 лет (32%) и старше 65 лет (36%), военнослужащие и сотрудники государственных органов (36%).
На российских телеканалах, однако, негативной тенденции не видят, ссылаясь на рост аудитории новостей на фоне эпидемии коронавируса и внешнеполитических событий, пишет «Коммерсант».
Отметим, что 23% — рекордно низкий уровень с 2016 года, с которого Deloitte ежегодно исследует медиапотребление в России. В прошлом году телевидению доверяли 28% респондентов РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
2,3% пишутся через запятую.
ЁПРСТ! Сами придумают про падение доверия,потом с надеждой рассуждают про "дурной знак".
С доверием к власти может что-то случится,когда будет забыт рывок 90-х в светлое будущее.Настолько это "быдло" вдохновило,что даже пенсионную реформу спокойно приняли.
Да, ладно?! Разве еще кто-то доверяет ТВ? Там и не скрывают, что работают на размножение дебилов.
Прокопенко это вообще пастор, ему только переодеться, вводящий в транс информацией новый Кашпировский. Другие свидетели секты монголо-татарского ига, продолжающие врать, считающие что цифровизация станет цементной смесью скрепляющей государство, так же доверия не вызывают.
Дискавери "потрясающий канал". По формированию ослов. Смотрел их версию истории, где они назвали высадку в Нормандии " самым кровопролитным сражением второй мировой. И вообще, пока они силами одного батальона боролись с фашизмом, мы путались под ногами, сражаясь в Сталинграде на Курской Дуге.