Уровень доверия россиян к телевидению упал до 23%

© KM.RU, Алексей Белкин

Уровень доверия россиян к телевидению упал до рекордно низкого уровня за последние пять лет. Согласно данным компании Deloitte, информации по ТВ доверяют лишь 23% граждан.

При этом 55% считают лучшим источником новостей интернет с учетом новостных и официальных сайтов, социальных сетей и блогов. Согласно опросу, меньше всего доверяют ТВ жители столицы— 20%, жители других городов-миллионников — 21%, а также студенты — 15%. В то же время наивысший доверия зафиксирован среди жителей Северо-Кавказского федерального округа — 28%.

Кроме того, телевидению чаще доверяют люди от 55 до 59 лет (32%) и старше 65 лет (36%), военнослужащие и сотрудники государственных органов (36%).

На российских телеканалах, однако, негативной тенденции не видят, ссылаясь на рост аудитории новостей на фоне эпидемии коронавируса и внешнеполитических событий, пишет «Коммерсант».

Отметим, что 23% — рекордно низкий уровень с 2016 года, с которого Deloitte ежегодно исследует медиапотребление в России. В прошлом году телевидению доверяли 28% респондентов РФ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.10.2020, 16:44
    Гость: Nic

    ЁПРСТ! Сами придумают про падение доверия,потом с надеждой рассуждают про "дурной знак".
    С доверием к власти может что-то случится,когда будет забыт рывок 90-х в светлое будущее.Настолько это "быдло" вдохновило,что даже пенсионную реформу спокойно приняли.

  3. 27.10.2020, 16:43
    Гость: Бывалый 54

    Да, ладно?! Разве еще кто-то доверяет ТВ? Там и не скрывают, что работают на размножение дебилов.

  4. 27.10.2020, 16:39
    Гость: ***

    Прокопенко это вообще пастор, ему только переодеться, вводящий в транс информацией новый Кашпировский. Другие свидетели секты монголо-татарского ига, продолжающие врать, считающие что цифровизация станет цементной смесью скрепляющей государство, так же доверия не вызывают.

  5. 27.10.2020, 16:38
    Гость: Иван Иваныч

    Дискавери "потрясающий канал". По формированию ослов. Смотрел их версию истории, где они назвали высадку в Нормандии " самым кровопролитным сражением второй мировой. И вообще, пока они силами одного батальона боролись с фашизмом, мы путались под ногами, сражаясь в Сталинграде на Курской Дуге.

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