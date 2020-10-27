Уровень доверия россиян к телевидению упал до 23%

11:59 27.10.2020

Уровень доверия россиян к телевидению упал до рекордно низкого уровня за последние пять лет. Согласно данным компании Deloitte, информации по ТВ доверяют лишь 23% граждан.

При этом 55% считают лучшим источником новостей интернет с учетом новостных и официальных сайтов, социальных сетей и блогов. Согласно опросу, меньше всего доверяют ТВ жители столицы— 20%, жители других городов-миллионников — 21%, а также студенты — 15%. В то же время наивысший доверия зафиксирован среди жителей Северо-Кавказского федерального округа — 28%.

Кроме того, телевидению чаще доверяют люди от 55 до 59 лет (32%) и старше 65 лет (36%), военнослужащие и сотрудники государственных органов (36%).

На российских телеканалах, однако, негативной тенденции не видят, ссылаясь на рост аудитории новостей на фоне эпидемии коронавируса и внешнеполитических событий, пишет «Коммерсант».

Отметим, что 23% — рекордно низкий уровень с 2016 года, с которого Deloitte ежегодно исследует медиапотребление в России. В прошлом году телевидению доверяли 28% респондентов РФ.