Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19
Глава МИД РФ Сергей Лавров вынужден уйти на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19. Все ранее планировавшиеся визиты и встречи министра переносятся на более поздний срок, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление департамента информации и печати внешнеполитического ведомства.
Министр чувствует себя хорошо, отметили в ведомстве.
С кем из зараженных контактировал Сергей Лавров, не уточняется.
В понедельник, 26 октября, Лавров посетил с рабочим визитом Афины, где провел переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и главой МИД Никосом Дендиасом. В греческой столице у него также состоялась беседа с председателем ведущей оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил" Алексисом Ципрасом.
На среду, 28 октября, у министра была запланирована поездка в Боснию и Герцеговину, а 29 октября он должен был посетить Сербию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кирпичную стену ему не преодолеть.
"После контакта с больным"... - В эту категорию попадают все европейские политики - Меркель, Макрон, Качиньский, Грибаускайте, Бойко Борисов... Вообще Лаврову нужно молоко давать "за вредность" и премии за стойкость - ведь он общается со всем этим... Плюс ещё контактирует с больным Эрдоганом.
Covid-19 все ближе и ближе подбирается к своему самому главному объекту.
Было бы лучше для России, если бы этот Калантарян насовсем ушел.
Пил аргентинский кофе.