Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

Глава МИД РФ Сергей Лавров вынужден уйти на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19. Все ранее планировавшиеся визиты и встречи министра переносятся на более поздний срок, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление департамента информации и печати внешнеполитического ведомства. 

Министр чувствует себя хорошо, отметили в ведомстве. 

С кем из зараженных контактировал Сергей Лавров, не уточняется.

В понедельник, 26 октября, Лавров посетил с рабочим визитом Афины, где провел переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и главой МИД Никосом Дендиасом. В греческой столице у него также состоялась беседа с председателем ведущей оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил" Алексисом Ципрасом.

На среду, 28 октября, у министра была запланирована поездка в Боснию и Герцеговину, а 29 октября он должен был посетить Сербию.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.10.2020, 00:08
    Гость: Трудная робота

    "После контакта с больным"... - В эту категорию попадают все европейские политики - Меркель, Макрон, Качиньский, Грибаускайте, Бойко Борисов... Вообще Лаврову нужно молоко давать "за вредность" и премии за стойкость - ведь он общается со всем этим... Плюс ещё контактирует с больным Эрдоганом.

Все комментарии (7)
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации