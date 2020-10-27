Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

19:56 27.10.2020

Глава МИД РФ Сергей Лавров вынужден уйти на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19. Все ранее планировавшиеся визиты и встречи министра переносятся на более поздний срок, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление департамента информации и печати внешнеполитического ведомства.

Министр чувствует себя хорошо, отметили в ведомстве.

С кем из зараженных контактировал Сергей Лавров, не уточняется.

В понедельник, 26 октября, Лавров посетил с рабочим визитом Афины, где провел переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и главой МИД Никосом Дендиасом. В греческой столице у него также состоялась беседа с председателем ведущей оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил" Алексисом Ципрасом.

На среду, 28 октября, у министра была запланирована поездка в Боснию и Герцеговину, а 29 октября он должен был посетить Сербию.