В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсий по «рангам»

09:57 29.10.2020

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий «по рангам», пишет РИА Новости.

Согласно инициативе Калашникова, размер пенсии должен разделяться по уровням: от первого (минимального) до десятого (максимального).

По словам парламентария, существует определенный перечень показателей, которые определяют тот или иной ранг. "И человек знает, если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели", - пояснил депутат.

28 октября Минфин окончательно отказал работающим российским пенсионерам в индексации. Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что индексировать выплаты таким пенсионерам несправедливо. Министр разъяснил, что ведомство исходит из того, что пенсия является компенсацией россиянину за утраченный заработок. Если пенсионер работает, то, с одной стороны, заработок он не утратил, а, с другой, продолжает получать в дополнение неиндексируемую пенсию.