В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсий по «рангам»

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий «по рангам», пишет РИА Новости.

Согласно инициативе Калашникова, размер пенсии должен разделяться по уровням: от первого (минимального) до десятого (максимального). 

По словам парламентария, существует определенный перечень показателей, которые определяют тот или иной ранг. "И человек знает, если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели", - пояснил депутат. 

28 октября Минфин окончательно отказал работающим российским пенсионерам в индексации. Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что индексировать выплаты таким пенсионерам несправедливо. Министр разъяснил, что ведомство исходит из того, что пенсия является компенсацией россиянину за утраченный заработок. Если пенсионер работает, то, с одной стороны, заработок он не утратил, а, с другой, продолжает получать в дополнение неиндексируемую пенсию.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.10.2020, 15:33
    Гость: Евгений В

    Хуже всего, когда во власти засели законченные тупицы, но еще хуже, если эти тупицы еще и инициативные. Конечно. с целью карьеры, они все хотят сразу перереформировать и изменить, чтобы тупицы наверху увидели и оценили их рвение.

  2. 29.10.2020, 14:55
    Гость: Юри_й

    если по тяжести тогда самыми высокооплачиваемыми пенсами будут тяжелоотлеты, а че попробуй штангу на 300 кг выжать от груди.

  3. 29.10.2020, 14:27
    Гость: Ник

    Для начала нужно уравнять порядок начисления пенсий чиновников и простых людей.От этого и получается,что пенсия у чиновников доходит до 500 тысяч рублей,а у простых людей максимум 25 тысяч рублей.

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