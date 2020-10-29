Самарским школьникам запретили посещать ТЦ без родителей

11:16 29.10.2020

Школьникам Самарской области в возрасте до 18 лет запретили посещать торговые центры без родителей или законных представителей.

Как пишет "Интерфакс", соответствующий запрет озвучил оперативный штаб Самарской области. Он будет действовать на весь период школьных каникул.

Запрет распространяется не только на торговые залы, но и на фуд-корты.

Как отметили власти региона, эти меры предназначены для того, чтобы оградить школьников "от риска заражения коронавирусом или другими сезонными респираторными заболеваниями".

В минувший понедельник самарский региональный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение о продлении школьных каникул в регионе до 8 ноября включительно.