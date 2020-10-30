Роскомнадзор потребовал от Google прекратить цензуру российских СМИ

Герб Роспотребнадзора

Роскомнадзор потребовал от корпорации Google прекратить вводить цензуру в отношении российских средств массовой информации, пишет "Интерфакс".

В частности, Роскомнадзор заявил о необходимости снять ограничения на выпуск программы "60 минут" ("Россия 1") на видеохостинге YouTube.

"Роскомнадзор в очередной раз направил руководству компании Google письмо с требованием прекратить цензурирование информационных материалов российских СМИ. Причиной для этого послужила маркировка контента в качестве "неподходящего и оскорбительного для некоторых аудиторий", установленная на видео с записью эфира общественно-политического ток-шоу "60 минут по горячим следам (вечерний выпуск в 18:40)", вышедшего на телеканале "Россия-1" 28 октября",- заявили в ведомстве.

Видеозапись была опубликована на официальном YouTube-канале передачи "60 минут".

Ведомство отметило, что рассматривает действия администрации YouTube как акт цензуры, считают недопустимыми какие-либо ограничения при распространении на территории России этого информационного материала.

Ранее в пятницу Роскомнадзор обратился в Twitter с требованием снять ограничения к репортажу Russia Today о нарушениях во время проведения выборов в США. 

В ведомстве заявили о системном характере цензуры иностранных интернет-компаний в отношении российских СМИ, в связи с чем ведомство направило в обе палаты парламента предложения по изменениям в законодательство РФ для противодействия ей. В чем суть этих предложений, в Роскомнадзоре не сообщили.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.10.2020, 18:23
    Гость: Лепота

    Роспотреб потреббовал:) уже смешно...
    Не лучше ли подать в суд и взыскать штраф за грубое нарушение принципов свободы слова?

  4. 30.10.2020, 18:03
    Гость: Давно пора

    делать, как в Китае свои национальные сети, а не быть на крючке у пиндосов.

  5. 30.10.2020, 17:32
    Гость: demos

    "подвластные США центры", ты про кремль? Так у него задача такая от госдепа, вести политику геноцида против русских.

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