Полицейские Татарстана застрелили подростка, напавшего на отдел полиции
Полицейские Татарстана застрелили 16-летнего подростка, напавшего на отдел полиции с коктейлями Молотова, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в городе Кукморе в ночь на 30 октября. Молодой человек 2004 года рождения пришел к отделу МВД и бросил в здание коктейли Молотова.
Подростка попытались задержать сотрудники полиции, однако подросток напал на них с ножом, выкрикивая "Алах Акбар". Он напал на начальника изолятора временного содержания, нанеся ему тяжелое ранение.
Полицейские применили табельное оружие, застрелив нападавшего.
Позже правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался местный житель Виталий Антипов, подросток был радикальным исламистом.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)., назвав произошедшее терактом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
это преступление,в советское время отдали бы под суд стрелявшего.Тем более он с ножом,неужто "крутые профессионалы" неспособны обезоружить одного мальчишку?
Нас приучают к отстрелу. Екатеринбург, Татарстан звенья одной цепи. Убийства характерны диктатуре. При этом надо учитывать, что население не вооружено как в США и избыточная самооборона ментов выглядит как ужесточение репрессий.
И 10-летний ребёнок теоретически и практически может убить взрослого человека. Так его за это убивать?
Вы сравниваете пока качественно разные вещи. Забыли, или не знали, что количество переходит в качество.
вера передается ребенку от любого родителя обязательно и безусловно.
В Европе есть негры с европейскими именами-фамилиями. ИГИЛ-овские беженцы -вояки, которые только и уиеют что на курок нажать, готовы на все (новое имя, новую веру), чтобы осесть в Европе, о них одна предсказуемостьЮ работать они не будут.