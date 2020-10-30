Полицейские Татарстана застрелили подростка, напавшего на отдел полиции

09:58 30.10.2020

Полицейские Татарстана застрелили 16-летнего подростка, напавшего на отдел полиции с коктейлями Молотова, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Кукморе в ночь на 30 октября. Молодой человек 2004 года рождения пришел к отделу МВД и бросил в здание коктейли Молотова.

Подростка попытались задержать сотрудники полиции, однако подросток напал на них с ножом, выкрикивая "Алах Акбар". Он напал на начальника изолятора временного содержания, нанеся ему тяжелое ранение.

Полицейские применили табельное оружие, застрелив нападавшего.

Позже правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался местный житель Виталий Антипов, подросток был радикальным исламистом.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)., назвав произошедшее терактом.