Москва ответила Еревану на просьбу о помощи

15:02 31.10.2020

Москва окажет Еревану всю необходимую помощь в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя странами, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с обращением премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту России Владимиру Путину.

"Подтверждаем приверженность РФ союзническим обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Республикой Армения от 29 августа 1997 года", - цитирует ТАСС заявление министерства. В ведомстве добавили, что ряд статей этого Договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга.

Ранее Пашинян, учитывая факты приближения боевых действий к границам Армении, притязаний на территорию Армении, обратился к Путину с просьбой начать консультации с целью определения вида и объема помощи, которую РФ может предоставить Армении для обеспечения ее безопасности.