Москва ответила Еревану на просьбу о помощи

Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Москва окажет Еревану всю необходимую помощь в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя странами, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с обращением премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту России Владимиру Путину.

"Подтверждаем приверженность РФ союзническим обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Республикой Армения от 29 августа 1997 года", - цитирует ТАСС заявление министерства. В ведомстве добавили, что ряд статей этого Договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга.

Ранее Пашинян, учитывая факты приближения боевых действий к границам Армении, притязаний на территорию Армении, обратился к Путину с просьбой начать консультации с целью определения вида и объема помощи, которую РФ может предоставить Армении для обеспечения ее безопасности. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 31.10.2020, 21:53
    Гость: Джон Анатольевич

    А чем Москва может помочь Еревану?
    Чудо-оружием на 10 махов (черенки от лопат)?

  3. 31.10.2020, 21:49
    Гость: Такие дела

    На "Эхе Москвы" ругают власть за то, что она не желает послать армию на защиту армян.

  5. 31.10.2020, 21:12
    Гость: Поручик

    Россия должна защищать только свою территорию и свои интересы, а к другим соваться не следует. Кому раньше помогали теперь называет Россию оккупантом, тоже будет и с Арменией. Сейчас поможем они как-то отобьются, а потом прейдут в себя и начнут поливать грязью, зачем посылали войска, мы только Карабах потеряли из-за этого, мы бы и сами отбились прекрасно, известная песня. Условием военной помощи Армении может стать только вступление в состав России, как Российская империя и строилась без всяких республик и автономий, одна единая страна, а если независимые, то отбивайтесь сами. Союз российских добровольцев принял правильное решение пока в Карабах не ехать.

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