Пашинян попросил Путина определить, какую помощь может оказать РФ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МИД Армении.
"31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину, детально представив ситуацию, сложившуюся в результате турецко-азербайджанской военной агрессии против Нагорного Карабаха, и существующие вызовы. В письме, в частности, подчеркнуто обстоятельство вовлечения иностранных террористов из Ближнего Востока в боевых действиях против Нагорного Карабаха", - отметили в МИД республики.
Согласно сообщению, учитывая факты приближения боевых действий к границам Армении, притязаний на территорию Армении, премьер-министр обратился к президенту РФ с просьбой "начать безотлагательные консультации по определению видов и размеров содействия, которое Россия может предоставить Армении для обеспечения безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией, а также на ст. 2 соглашения "О дружбе, сотрудничестве и взаимном содействии" от 29 августа 1997 года".
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Похоже, у Пашиняна начало крепко подгорать. До сих пор он разговаривал с Путиным чрезвычайно высокомерно, всячески демонстрируя поддержку, которую он имеет у западных демократий. Но что-то пошло не так.
Пашинян не далекий политик. Он прогнулся перед троцкистами-глобалистами и ведет двойную игру. Мы помним как он кричал про "русских оккупантов", чтобы убирались отсюда.
Вот когда военные скинут Пашиняна вместе с его соросовскими шавками, будет им ПВО, а на земле азерам не светит.
Пашинян:"Россия-оккупант!" Пашинян:"Наши стратегические союзники-США и НАТО" Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался совершенно ясно: «НАТО не участвует в войне в Нагорном Карабахе. Турция — наш ценный партнер. Я сказал об этом премьеру Армении».
Кажется, это Сталин устроил весь этот кавардак. Он любил чувствовать себя богом, от этих отрезал, этим прирезал. Он и от РСФСР много земель отрезал-Казахская ССР, Карело-Финская ССР. Не жалел, чего их, русские земли, жалеть?