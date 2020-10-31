Пашинян попросил Путина определить, какую помощь может оказать РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МИД Армении.

"31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину, детально представив ситуацию, сложившуюся в результате турецко-азербайджанской военной агрессии против Нагорного Карабаха, и существующие вызовы. В письме, в частности, подчеркнуто обстоятельство вовлечения иностранных террористов из Ближнего Востока в боевых действиях против Нагорного Карабаха", - отметили в МИД республики.

Согласно сообщению, учитывая факты приближения боевых действий к границам Армении, притязаний на территорию Армении, премьер-министр обратился к президенту РФ с просьбой "начать безотлагательные консультации по определению видов и размеров содействия, которое Россия может предоставить Армении для обеспечения безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией, а также на ст. 2 соглашения "О дружбе, сотрудничестве и взаимном содействии" от 29 августа 1997 года".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.10.2020, 16:18
    Гость: Наблюдающий со стороны

    Похоже, у Пашиняна начало крепко подгорать. До сих пор он разговаривал с Путиным чрезвычайно высокомерно, всячески демонстрируя поддержку, которую он имеет у западных демократий. Но что-то пошло не так.

  2. 31.10.2020, 16:15
    Гость: нет-нет

    Пашинян не далекий политик. Он прогнулся перед троцкистами-глобалистами и ведет двойную игру. Мы помним как он кричал про "русских оккупантов", чтобы убирались отсюда.

  3. 31.10.2020, 15:42
    Гость: Иван Иваныч

    Вот когда военные скинут Пашиняна вместе с его соросовскими шавками, будет им ПВО, а на земле азерам не светит.

  4. 31.10.2020, 15:17
    Гость: Вот так :

    Пашинян:"Россия-оккупант!" Пашинян:"Наши стратегические союзники-США и НАТО" Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался совершенно ясно: «НАТО не участвует в войне в Нагорном Карабахе. Турция — наш ценный партнер. Я сказал об этом премьеру Армении».

  5. 31.10.2020, 15:10
    Гость: Да уж

    Кажется, это Сталин устроил весь этот кавардак. Он любил чувствовать себя богом, от этих отрезал, этим прирезал. Он и от РСФСР много земель отрезал-Казахская ССР, Карело-Финская ССР. Не жалел, чего их, русские земли, жалеть?

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