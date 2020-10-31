Путин внес в Госдуму поправки о пожизненном сенаторстве для экс-президента
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки в законы о формировании Совета федерации (СФ), а также о статусах сенатора и депутата. Пакет законопроектов был разработан во исполнение одобренных летом поправок к Конституции РФ. Теперь президент, прекративший исполнение полномочий по истечению срока службы или досрочно, сможет стать сенатором пожизненно.
Согласно проекту закона "О порядке формирования Совета федерации", в СФ будут входить по два представителя от каждого региона (по одному от законодательного и исполнительного органов власти), президент РФ после ухода со своего поста, а также не более 30 выбранных им представителей РФ (не более семи могут быть назначены пожизненно), пишет "Коммерсант". Для получения статуса сенатора бывший президент должен подать заявление. После вхождения в СФ у президента сохранятся все "социальные и иные гарантии". Сенаторов–представителей РФ президент будет назначать на шесть лет либо на пожизненный срок.
В числе требований к кандидатам в сенаторы: быть гражданином РФ от 30 лет, обладать "безупречной репутацией", постоянно проживать в России, не иметь гражданства иностранного государства или вида на жительство в другой стране. Пожизненными сенаторами могут назначить граждан, имеющих "выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности". Также теперь сенаторами–представителями субъекта могут стать депутаты Госдумы, избранные по одномандатному избирательному округу от соответствующего региона. Будет отменен ценз оседлости для федеральных госслужащих с чином советника I класса и сотрудников Росгвардии.
Кроме того, вводятся сроки, по истечении которых можно стать сенатором после снятия судимости: 15 лет, если был судим за особо тяжкие преступления, 10 лет — за тяжкие преступления, пять лет — за преступления средней тяжести.
Также вносятся изменения в закон "О статусе члена Совета федерации и статусе депутата Государственной думы". Теперь полномочия сенатора или депутата могут прекратить досрочно, если выяснится, что у них было иностранное гражданство или они не соблюдали требования к сроку проживания на территории региона, от которого были назначены.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Суетливые какие ,как пацаны в 90 х ,даже памятники на свой прах мраморят . Один мудрец сказал ,чтобы встретить старость нужна библиотека и хороший сад.
До г-на Миллера, Председателем Газпрома (т.е Национального достояния) был Д.А.Медведев (с 2001 года).
Потом он (Д.А.Медведев) стал Президентом РФ.
Что: он теперь будет пожизненным сенатором РФ?
А почему до сих пор (лет 40), в селе Серёгово республики Коми,в 120 км от великого и могучего газопровода (тогда был "Дружба" - сейчас кто его знает, как зовётся, но труба - есть!!) Газпром не создал снабжения пары сотен домов газом, выкачиваемым из недр нашей Родины в паре-тройке сотен км от этих домов?
Господа Медведев и Миллер (нынешний глава Газпрома, "Национального Достояния" неизвестно кокой национальности) - когда ответите: почему???
Уже 30 лет прошло, как ждём ваш ответ!
А заодно: когда же будет так, что в каждом российском доме, _где бы он ни был: хоть под обнинском, хоть под Анадырем, хоть на Чукотке, был бы в газовой плите -наш_ российский_ газ, даже - если его не будет в Варшаве или в Мадриде???
Если в 90 ие судили за особо тяжкие то сейчас им можно быть сенаторами
Это обычная конституционная практика европейских государств. Да, президенты по окончанию срока полномочий приобретают статус сенатора(члена верхней палаты законодательного органа) пожизненно. Ничего нового. Что касается лиц, которые совершили преступления - не знаю. Смотря, какое преступление и по какому закону. Если по закону антинародной власти после ее свержения за борьбу с ней, тогда возможно. Но если совершено уголовное преступление, тем паче - тяжкое, сложно сказать.
С чьей точки зрения?
Если у президента "индекс доверия" болтается в районе 20% - с репутацией у него явно дело обстоит небезупречно...