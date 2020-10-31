Путин внес в Госдуму поправки о пожизненном сенаторстве для экс-президента

21:18 31.10.2020

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки в законы о формировании Совета федерации (СФ), а также о статусах сенатора и депутата. Пакет законопроектов был разработан во исполнение одобренных летом поправок к Конституции РФ. Теперь президент, прекративший исполнение полномочий по истечению срока службы или досрочно, сможет стать сенатором пожизненно.

Согласно проекту закона "О порядке формирования Совета федерации", в СФ будут входить по два представителя от каждого региона (по одному от законодательного и исполнительного органов власти), президент РФ после ухода со своего поста, а также не более 30 выбранных им представителей РФ (не более семи могут быть назначены пожизненно), пишет "Коммерсант". Для получения статуса сенатора бывший президент должен подать заявление. После вхождения в СФ у президента сохранятся все "социальные и иные гарантии". Сенаторов–представителей РФ президент будет назначать на шесть лет либо на пожизненный срок.

В числе требований к кандидатам в сенаторы: быть гражданином РФ от 30 лет, обладать "безупречной репутацией", постоянно проживать в России, не иметь гражданства иностранного государства или вида на жительство в другой стране. Пожизненными сенаторами могут назначить граждан, имеющих "выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности". Также теперь сенаторами–представителями субъекта могут стать депутаты Госдумы, избранные по одномандатному избирательному округу от соответствующего региона. Будет отменен ценз оседлости для федеральных госслужащих с чином советника I класса и сотрудников Росгвардии.

Кроме того, вводятся сроки, по истечении которых можно стать сенатором после снятия судимости: 15 лет, если был судим за особо тяжкие преступления, 10 лет — за тяжкие преступления, пять лет — за преступления средней тяжести.

Также вносятся изменения в закон "О статусе члена Совета федерации и статусе депутата Государственной думы". Теперь полномочия сенатора или депутата могут прекратить досрочно, если выяснится, что у них было иностранное гражданство или они не соблюдали требования к сроку проживания на территории региона, от которого были назначены.