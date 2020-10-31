Путин внес в Госдуму поправки о пожизненном сенаторстве для экс-президента

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки в законы о формировании Совета федерации (СФ), а также о статусах сенатора и депутата. Пакет законопроектов был разработан во исполнение одобренных летом поправок к Конституции РФ. Теперь президент, прекративший исполнение полномочий по истечению срока службы или досрочно, сможет стать сенатором пожизненно.

Согласно проекту закона "О порядке формирования Совета федерации", в СФ будут входить по два представителя от каждого региона (по одному от законодательного и исполнительного органов власти), президент РФ после ухода со своего поста, а также не более 30 выбранных им представителей РФ (не более семи могут быть назначены пожизненно), пишет "Коммерсант". Для получения статуса сенатора бывший президент должен подать заявление. После вхождения в СФ у президента сохранятся все "социальные и иные гарантии". Сенаторов–представителей РФ президент будет назначать на шесть лет либо на пожизненный срок.

В числе требований к кандидатам в сенаторы: быть гражданином РФ от 30 лет, обладать "безупречной репутацией", постоянно проживать в России, не иметь гражданства иностранного государства или вида на жительство в другой стране. Пожизненными сенаторами могут назначить граждан, имеющих "выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности". Также теперь сенаторами–представителями субъекта могут стать депутаты Госдумы, избранные по одномандатному избирательному округу от соответствующего региона. Будет отменен ценз оседлости для федеральных госслужащих с чином советника I класса и сотрудников Росгвардии.

Кроме того, вводятся сроки, по истечении которых можно стать сенатором после снятия судимости: 15 лет, если был судим за особо тяжкие преступления, 10 лет — за тяжкие преступления, пять лет — за преступления средней тяжести.

Также вносятся изменения в закон "О статусе члена Совета федерации и статусе депутата Государственной думы". Теперь полномочия сенатора или депутата могут прекратить досрочно, если выяснится, что у них было иностранное гражданство или они не соблюдали требования к сроку проживания на территории региона, от которого были назначены.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.10.2020, 22:35
    Гость: сторож Аполинарий

    Суетливые какие ,как пацаны в 90 х ,даже памятники на свой прах мраморят . Один мудрец сказал ,чтобы встретить старость нужна библиотека и хороший сад.

  2. 31.10.2020, 22:23
    Гость: Вопрос!

    До г-на Миллера, Председателем Газпрома (т.е Национального достояния) был Д.А.Медведев (с 2001 года).

    Потом он (Д.А.Медведев) стал Президентом РФ.

    Что: он теперь будет пожизненным сенатором РФ?

    А почему до сих пор (лет 40), в селе Серёгово республики Коми,в 120 км от великого и могучего газопровода (тогда был "Дружба" - сейчас кто его знает, как зовётся, но труба - есть!!) Газпром не создал снабжения пары сотен домов газом, выкачиваемым из недр нашей Родины в паре-тройке сотен км от этих домов?

    Господа Медведев и Миллер (нынешний глава Газпрома, "Национального Достояния" неизвестно кокой национальности) - когда ответите: почему???

    Уже 30 лет прошло, как ждём ваш ответ!

    А заодно: когда же будет так, что в каждом российском доме, _где бы он ни был: хоть под обнинском, хоть под Анадырем, хоть на Чукотке, был бы в газовой плите -наш_ российский_ газ, даже - если его не будет в Варшаве или в Мадриде???

  4. 31.10.2020, 22:01
    Гость: вспомнилось

    Это обычная конституционная практика европейских государств. Да, президенты по окончанию срока полномочий приобретают статус сенатора(члена верхней палаты законодательного органа) пожизненно. Ничего нового. Что касается лиц, которые совершили преступления - не знаю. Смотря, какое преступление и по какому закону. Если по закону антинародной власти после ее свержения за борьбу с ней, тогда возможно. Но если совершено уголовное преступление, тем паче - тяжкое, сложно сказать.

  5. 31.10.2020, 21:59
    Гость: ...обладать "безупречной репутацией"...

    С чьей точки зрения?
    Если у президента "индекс доверия" болтается в районе 20% - с репутацией у него явно дело обстоит небезупречно...

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