Песков заявил об успешном поддержании «стабильной экономики»

12:44 2.11.2020

В России удается поддерживать макростабильность экономики, несмотря на девальвацию рубля. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тут, конечно, исходить надо из слов президента. В нашей стране все-таки абсолютное подавляющее число наших сограждан получают свои доходы в рублях. По мере того, как мы сокращаем зависимость от импорта, эта волатильность все меньше влияет на цены», — заявил представитель Кремля.

Таким образом Песков отреагировал на слова репортеров, которые напомнили, как недавно Владимир Путин отмечал, что не надо обращать внимание на курс рубля. Однако сегодня доллар впервые с марта пробил отметку в 80 рублей. Курс евро на Мосбирже превысил 94 рубля впервые с декабря 2014 года.

Курсы валют пробивают психологические отметки, однако амплитуда падения минимизируется «усилиями нашего макрорегулятора», пояснил Песков. Пресс-секретарь добавил, что любая мировая валюта находится под серьезным негативным давлением.

Отвечая на вопрос о том, устраивает ли главу государства сам факт того, что рубль за год потерял 30%, Песков подчеркнул, что экономический блок и регулятор делают все необходимое для обеспечения макростабильности. «Она обеспечивается и поддерживается. Что касается нюансировки, рекомендую обращаться в правительство», — отметил он.