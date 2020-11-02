Песков заявил об успешном поддержании «стабильной экономики»

Фото с сайта kremlin.ru

В России удается поддерживать макростабильность экономики, несмотря на девальвацию рубля. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тут, конечно, исходить надо из слов президента. В нашей стране все-таки абсолютное подавляющее число наших сограждан получают свои доходы в рублях. По мере того, как мы сокращаем зависимость от импорта, эта волатильность все меньше влияет на цены», — заявил представитель Кремля.

Таким образом Песков отреагировал на слова репортеров, которые напомнили, как недавно Владимир Путин отмечал, что не надо обращать внимание на курс рубля. Однако сегодня доллар впервые с марта пробил отметку в 80 рублей. Курс евро на Мосбирже превысил 94 рубля впервые с декабря 2014 года.

Курсы валют пробивают психологические отметки, однако амплитуда падения минимизируется «усилиями нашего макрорегулятора», пояснил Песков. Пресс-секретарь добавил, что любая мировая валюта находится под серьезным негативным давлением.

Отвечая на вопрос о том, устраивает ли главу государства сам факт того, что рубль за год потерял 30%, Песков подчеркнул, что экономический блок и регулятор делают все необходимое для обеспечения макростабильности. «Она обеспечивается и поддерживается. Что касается нюансировки, рекомендую обращаться в правительство», — отметил он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.11.2020, 15:31
    Гость: ABCD

    Помнится Улюкаев любил "щупать дно".
    Он в Кремле всем надоел этим, его в конце концов и убрали. А вот Песков и Силуанов "дно" не видят в упор. Они же не хотят, что бы их тоже посадили за корзинку с колбасой, за раскрытие гостайны- Путинская стабильность это вам не какой то там Брежневский застой.
    Москва. 29 октября. INTERFAX.RU "Важно не само значение курса рубля, а предсказуемость и стабильность российской валюты"- считает президент РФ Владимир Путин. В общем важна стабильность. Рубль обесценивается стабильно, вот что важно для них как я понимаю.
    "Центральный банк аккуратно, но принимает меры для сохранения устойчивости курса национальной валюты. Здесь, на мой взгляд, важно даже не курс, а предсказуемость и стабильность этого курса. И Центральному банку вместе с правительством в целом тоже удается это сделать, это чрезвычайно важно, и мы надеемся, что, несмотря ни на какие возможные колебания в самих Соединенных Штатах, мы сможем сохранить такие позиции внутри страны", - подчеркнул он.
    "По мнению политической элиты, постсоветский транзит власти закончен, в такой форме государство должно существовать вечно..." в интервью RBK заявил Кудрин- главное СТАБИЛЬНОСТЬ! Нищета народа это не "побочный эффект" это и есть СТАБИЛЬНОСТЬ РЕЖИМА, нищий народ должен обеспечивать процветание этих упырей.
    До 2014-го, «если очень условно», все-таки действовала «управляемая ручная демократия: сочетание политический нормы с различными формами авторитаризма» -политолог А.Морозов

  3. 02.11.2020, 15:30
    Гость: World

    Усатый чертик в своем амплуа........
    Но........
    То что они там держут макро - это правда. Пока правда... там посмотрим.
    Просто все относительно
    Даеться время людям - тем кто пнимает - время для ориентировки. Большего нельзя сделать.....
    Они предствляют , крути ни верти государство. Поэтому во многом - государтву все, через деержателей финанссовых, а людям . хм. хотя бы по остаточному принципу. Хотя бы.... и то хорошо. Из за этого нельзя уж так огульно говорить , что Гоударству все - людям ничего. Ранее только буквально .
    В этом плане прогрес какой то эсть по декларруемой эводюции. Понятное дело это мизер, Почему - это другой вопрос другой темы .
    Не было бы этого все огрела бы семибанкирщина.
    Просто здесь - если финансовая составляющая мира Будет если она ,скажем, "модифицирована" то это .Как они там в кремле, так и обычные градане - все скопом..
    А не только обычнные граждане....
    Вот и вся разницца.
    Хотя и это уже прогрес.
    ))))))))

  4. 02.11.2020, 15:27
    Гость: Александр1

    Главным вопросом является вопрос:"Кому это выгодно?" Западу это точно не выгодно,они теряют потенциального покупателя их товаров в лице российских граждан.Цены на их товара дорожают сонхронно падению рубля. Снизить цены нв товары производимые на западе они не могу,а реальная возможность повышения цен на нефть и газ только повысит цены,вот и выходит потеря российского рынка западными производителями неизбежа.Выход один:что бы удержать российского покупателя в сфере своего производства западные производители товаров должны либо инвестировать наше произвозводство либо потерять российский рынок навсегда.Ну а свято место пусто не бывает...

  5. 02.11.2020, 15:14
    Гость: good

    как мы мы сокращаем зависимость от импорта, если ВСЁ импортное?!
    пусть эта говорящая ---- огласит что написано на этикетках его одежды и его начальника. Какими канцтоварами они пользуются? Обувь?
    Неужели им пришивают этикетки "Работница", "Парижская коммуна", "Большевичка"???
    Пусть назовут хоть что-нибудь, что производится с нуля и до конца в ИХ рф!!!

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