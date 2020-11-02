Глава Минтранса стал кандидатом на пост губернатора Белгородской области

Фото с сайта facebook.com

Министр транспорта Евгения Дитриха стал кандидатом на пост врио главы Белгородской области. Об этом пишет РБК со ссылкой на двух собеседников, которые близки к Кремлю, а также источник, близкий к региональным властям. Еще один источник, близкий к руководству региона, сказал изданию, что также слышал о возможном назначении чиновника на пост губернатора.

Дитрих в скором времени может покинуть Минтранс, ранее рассказали РБК два источника в структурах, работающих с ведомством. Источник в кабмине подтвердил изданию, что отставка Дитриха обсуждается, но не стал обсуждать кандидатуры сменщиков.

По информации СМИ, на место Дитриха рассматриваются — глава Росавтодора Андрей Костюк и глава Росавиации Александр Нерадько. Еще один возможный претендент на этот пост – глава «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Отметим, что глава Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку 17 сентября. Он руководил регионом 27 лет, после чего перешел в Совет Федерации.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.11.2020, 22:51
    Гость: Собачье сердце

    ― Я, Филипп Филиппович, на должность поступил.
    ― Кто же вас устроил? А впрочем, я догадываюсь.
    ― Ну да, Швондер.

  2. 02.11.2020, 22:03
    Гость: МАРЛЕН ДИТРИХ "Лили Марлен"

    Перед казармой
    У больших ворот
    Фонарь во мраке светит,
    Светит круглый год.
    Словно свеча любви горя,
    Стояли мы у фонаря
    С тобой, Лили Марлен.

    Часовой кричит мне:
    Труба играет сбор!
    Пойдешь на гауптвахту,
    Кончай свой разговор!
    Друг мой, прощай, ауфидерзейн.
    Ах, как хочу уйти я с ней,
    С моей Лили Марлен.

    В тесной землянке,
    Укрывшись от огня,
    О тебе мечтаю,
    Милая моя.
    Снова наступит тишина,
    И к фонарю придет она
    Ко мне, Лили Марлен.

  5. 02.11.2020, 17:56
    Гость: Гость

    А отчего "люди с хроническими и смертельно опасными для жизни болезнями брошены на произвол судьбы? Их в десятки раз больше, чем тех, кто находится в тяжелом состоянии по причинам инфицирования коронавирусом". И "людей под (надуманным) предлогом «самоизоляции» лишили права на солнце, свежий воздух, движение". ...А "в России (теперь) чиновники (мэры, губернаторы, Роскомнадзор, Минздрав и др.)не служат народу, а командуют народом".

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