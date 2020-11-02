Глава Минтранса стал кандидатом на пост губернатора Белгородской области
Министр транспорта Евгения Дитриха стал кандидатом на пост врио главы Белгородской области. Об этом пишет РБК со ссылкой на двух собеседников, которые близки к Кремлю, а также источник, близкий к региональным властям. Еще один источник, близкий к руководству региона, сказал изданию, что также слышал о возможном назначении чиновника на пост губернатора.
Дитрих в скором времени может покинуть Минтранс, ранее рассказали РБК два источника в структурах, работающих с ведомством. Источник в кабмине подтвердил изданию, что отставка Дитриха обсуждается, но не стал обсуждать кандидатуры сменщиков.
По информации СМИ, на место Дитриха рассматриваются — глава Росавтодора Андрей Костюк и глава Росавиации Александр Нерадько. Еще один возможный претендент на этот пост – глава «Аэрофлота» Виталий Савельев.
Отметим, что глава Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку 17 сентября. Он руководил регионом 27 лет, после чего перешел в Совет Федерации.
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― Я, Филипп Филиппович, на должность поступил.
― Кто же вас устроил? А впрочем, я догадываюсь.
― Ну да, Швондер.
Перед казармой
У больших ворот
Фонарь во мраке светит,
Светит круглый год.
Словно свеча любви горя,
Стояли мы у фонаря
С тобой, Лили Марлен.
Часовой кричит мне:
Труба играет сбор!
Пойдешь на гауптвахту,
Кончай свой разговор!
Друг мой, прощай, ауфидерзейн.
Ах, как хочу уйти я с ней,
С моей Лили Марлен.
В тесной землянке,
Укрывшись от огня,
О тебе мечтаю,
Милая моя.
Снова наступит тишина,
И к фонарю придет она
Ко мне, Лили Марлен.
таки наш человек.
они всё бросят и побегут служить народу.
А отчего "люди с хроническими и смертельно опасными для жизни болезнями брошены на произвол судьбы? Их в десятки раз больше, чем тех, кто находится в тяжелом состоянии по причинам инфицирования коронавирусом". И "людей под (надуманным) предлогом «самоизоляции» лишили права на солнце, свежий воздух, движение". ...А "в России (теперь) чиновники (мэры, губернаторы, Роскомнадзор, Минздрав и др.)не служат народу, а командуют народом".