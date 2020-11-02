Глава Минтранса стал кандидатом на пост губернатора Белгородской области

17:06 2.11.2020

Министр транспорта Евгения Дитриха стал кандидатом на пост врио главы Белгородской области. Об этом пишет РБК со ссылкой на двух собеседников, которые близки к Кремлю, а также источник, близкий к региональным властям. Еще один источник, близкий к руководству региона, сказал изданию, что также слышал о возможном назначении чиновника на пост губернатора.

Дитрих в скором времени может покинуть Минтранс, ранее рассказали РБК два источника в структурах, работающих с ведомством. Источник в кабмине подтвердил изданию, что отставка Дитриха обсуждается, но не стал обсуждать кандидатуры сменщиков.

По информации СМИ, на место Дитриха рассматриваются — глава Росавтодора Андрей Костюк и глава Росавиации Александр Нерадько. Еще один возможный претендент на этот пост – глава «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Отметим, что глава Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку 17 сентября. Он руководил регионом 27 лет, после чего перешел в Совет Федерации.