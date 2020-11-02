McDonald's введет в Москве систему входа по QR-коду

© KM.RU, Алексей Белкин

McDonald’s введет в своих московских ресторанах систему регистрации посетителей.

"Компания присоединяется к программе чекинов правительства Москвы, целью которой является борьба с распространением коронавируса с помощью информирования о потенциальных контактах с заболевшими COVID-19. Система чекинов будет вводиться поэтапно в течение ближайшей недели и заработает во всех 189 [ресторанах] McDonald’s в Москве, в том числе на территории торговых центров", - цитирует ТАСС сообщение компании.

Программа регистрации позволит гостям оперативно получить оповещение в случае потенциальных контактов с заболевшими: если у одного из посетителей выявят коронавирус, находившиеся в заведении одновременно с ним получат оповещения.

Для регистрации посетители McDonald’s должны будут отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить СМС в указанном формате. Другая информация о клиентах не потребуется.

Система QR-кодов была создана властями Москвы для ночных развлекательных заведений. Она действует с 19 октября для прохода в ночные клубы, бары и рестораны с 24:00 до 6:00.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 02.11.2020, 14:56
    Гость: пришло

    ну вот и наступил момент, когда в магазине без паспорта уже ничего не купишь (это еще ничего, что еще не во всех, главное начало положено).

Все комментарии (9)
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