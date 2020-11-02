McDonald's введет в Москве систему входа по QR-коду
McDonald’s введет в своих московских ресторанах систему регистрации посетителей.
"Компания присоединяется к программе чекинов правительства Москвы, целью которой является борьба с распространением коронавируса с помощью информирования о потенциальных контактах с заболевшими COVID-19. Система чекинов будет вводиться поэтапно в течение ближайшей недели и заработает во всех 189 [ресторанах] McDonald’s в Москве, в том числе на территории торговых центров", - цитирует ТАСС сообщение компании.
Программа регистрации позволит гостям оперативно получить оповещение в случае потенциальных контактов с заболевшими: если у одного из посетителей выявят коронавирус, находившиеся в заведении одновременно с ним получат оповещения.
Для регистрации посетители McDonald’s должны будут отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить СМС в указанном формате. Другая информация о клиентах не потребуется.
Система QR-кодов была создана властями Москвы для ночных развлекательных заведений. Она действует с 19 октября для прохода в ночные клубы, бары и рестораны с 24:00 до 6:00.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Есть еще идиоты которые ходят в этот притон ?
Велика Россия и дебилов в ней не счесть. Пойдут.
Чипизация. Начало положено.
Сеть бесплатных туалетов,решила по паспорту людей пускать,
ну вот и наступил момент, когда в магазине без паспорта уже ничего не купишь (это еще ничего, что еще не во всех, главное начало положено).