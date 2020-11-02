Маткапитал разрешили тратить на сельскую ипотеку

15:52 2.11.2020

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительством было подготовлено постановление, которое позволит использовать материнский капитал в качестве взноса по сельской ипотеке.

По словам Мишустина, банки «отказывали заемщикам, ссылаясь на то, что использование материнского капитала правилами не предусмотрено». «Теперь людям будет проще оформить кредит на покупку или строительство жилья», - цитирует его слова ТАСС.

Также Мишустин считает, что программа сельской ипотеки является очень востребованной. «Благодаря ей можно получить кредит по льготной ставке до 3%, чтобы построить себе дом или приобрести другое жилье в сельской местности. Хотя такая возможность появилась только в текущем году, уже выдано более 27 тыс. льготных ипотечных кредитов», - рассказал он на оперативном совещании с вице-премьерами.