Маткапитал разрешили тратить на сельскую ипотеку

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительством было подготовлено постановление, которое позволит использовать материнский капитал в качестве взноса по сельской ипотеке.

По словам Мишустина, банки «отказывали заемщикам, ссылаясь на то, что использование материнского капитала правилами не предусмотрено». «Теперь людям будет проще оформить кредит на покупку или строительство жилья», - цитирует его слова ТАСС.

Также Мишустин считает, что программа сельской ипотеки является очень востребованной. «Благодаря ей можно получить кредит по льготной ставке до 3%, чтобы построить себе дом или приобрести другое жилье в сельской местности. Хотя такая возможность появилась только в текущем году, уже выдано более 27 тыс. льготных ипотечных кредитов», - рассказал он на оперативном совещании с вице-премьерами.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации