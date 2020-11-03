Мишустин поручил создать центр по обеспечению россиян лекарствами

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал поручение о создании в стране федерального центра планирования и организации обеспечения граждан лекарствами. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Центр займется закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В частности, препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок», — отмечается в пресс-релизе правительства.

Также, согласно документу, центр будет отслеживать закупки лекарств и публиковать прогнозы по медикаментам, в которых может возникнуть острая необходимость в разных субъектах РФ. Как ожидается, это поможет избежать перебоев с поставками медикаментов, в том числе за счет формирования запаса лекарств. Зарегистрировать центр и утвердить его устав поручено Министерству здравоохранения. Минздрав должен сделать это в течение одного месяца.

Накануне премьер-министр назвал недопустимой ситуацию с дефицитом жизненно необходимых лекарств в российских регионах. Также Михаил Мишустин призвал организовать работу служб консультирования и доставки бесплатных лекарств для амбулаторных пациентов с COVID-19.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.11.2020, 14:25
    Гость: Юрий СПб

    Задача подобных центров -- создать дефицит, обобрать народ и на этом заработать.

  2. 03.11.2020, 14:15
    Гость: Лигр

    Мишустин не министр, а начальник спецраспределителя. Это туда, это тому. Уровень ниже, чем завскладом в СССР. Как развивать экономику будем? Тишина.

  5. 03.11.2020, 13:42
    Гость: Забота об народе? Не думаю.

    Те,которые, из двух , арифметических действий, умели, пользоваться двумя: "отнять и поделить ,рьяно взялись за благотворительность. Как сказал бы главный винодел России Киселёв "Совпадение? Не думаю."

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