Мишустин поручил создать центр по обеспечению россиян лекарствами

12:43 3.11.2020

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал поручение о создании в стране федерального центра планирования и организации обеспечения граждан лекарствами. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Центр займется закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В частности, препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок», — отмечается в пресс-релизе правительства.

Также, согласно документу, центр будет отслеживать закупки лекарств и публиковать прогнозы по медикаментам, в которых может возникнуть острая необходимость в разных субъектах РФ. Как ожидается, это поможет избежать перебоев с поставками медикаментов, в том числе за счет формирования запаса лекарств. Зарегистрировать центр и утвердить его устав поручено Министерству здравоохранения. Минздрав должен сделать это в течение одного месяца.

Накануне премьер-министр назвал недопустимой ситуацию с дефицитом жизненно необходимых лекарств в российских регионах. Также Михаил Мишустин призвал организовать работу служб консультирования и доставки бесплатных лекарств для амбулаторных пациентов с COVID-19.