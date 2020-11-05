В зданиях правительства Москвы ввели систему чек-инов

© KM.RU, Александра Воздвиженская

С 5 ноября в зданиях подразделений правительства Москвы в качестве эксперимента начала действовать система регистрации номеров телефонов на входе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно пресс-релизу, посетителям «нужно будет лишь зарегистрировать свой номер телефона, отсканировав QR-код или отправив СМС на номер 7377».

В мэрии добавили, что к этой системе присоединилось более 2 тысяч компаний, в том числе и те, на которые это требование не распространяется. Уведомления о возможном контакте с заболевшим получили 3,3 тысячи человек.

Впервые система чек-иконов была введена в ночных заведениях Москвы 19 октября. Мера распространяется на заведения, которые работают в ночное время. Работники и посетители заведений при входе должны зарегистрировать номера своих телефонов с помощью QR-кода или СМС. В случае заражения COVID-19 одного из посетителей или работников, все, кто одновременно с ним был в заведении, получат оповещение об этом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.11.2020, 19:09
    Гость: Евгений В

    Инициативные безответственные и не умных чиновники (пословица: "дурак с инициативой"), особенно высокого ранга, всегда были опасны для любой страны со слабой властью. Последствия их инициативы могут быть гибельными.

  2. 05.11.2020, 18:59
    Гость: gvozd

    один из немногих честных ивреев сказал "если поставить Государство управлять сахарой, через пять лет получим нехватку песка.."

  3. 05.11.2020, 16:55
    Гость: gvozd

    что наиболее всего удручает - это полный чиновничий беспредел.
    это эксперементируют на людях без их на то согласия и "представителям народа" это разумеется сходит с рук - они даже не задумыватся над тем что это плохо и неправильно..
    мы для них рабы, которые должны исполнять прихоти хозяина.
    поразительно, насколько левацкая идеология разрушительна..

  5. 05.11.2020, 16:38
    Гость: Нэмо

    А нельзя ли выразится более понятно - по-русски? Почему в России все новшества называют английскими словами? Не пора ли законодательно запретить это делать и все английские названия заменить русскими.

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