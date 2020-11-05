В зданиях правительства Москвы ввели систему чек-инов
С 5 ноября в зданиях подразделений правительства Москвы в качестве эксперимента начала действовать система регистрации номеров телефонов на входе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Согласно пресс-релизу, посетителям «нужно будет лишь зарегистрировать свой номер телефона, отсканировав QR-код или отправив СМС на номер 7377».
В мэрии добавили, что к этой системе присоединилось более 2 тысяч компаний, в том числе и те, на которые это требование не распространяется. Уведомления о возможном контакте с заболевшим получили 3,3 тысячи человек.
Впервые система чек-иконов была введена в ночных заведениях Москвы 19 октября. Мера распространяется на заведения, которые работают в ночное время. Работники и посетители заведений при входе должны зарегистрировать номера своих телефонов с помощью QR-кода или СМС. В случае заражения COVID-19 одного из посетителей или работников, все, кто одновременно с ним был в заведении, получат оповещение об этом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Инициативные безответственные и не умных чиновники (пословица: "дурак с инициативой"), особенно высокого ранга, всегда были опасны для любой страны со слабой властью. Последствия их инициативы могут быть гибельными.
один из немногих честных ивреев сказал "если поставить Государство управлять сахарой, через пять лет получим нехватку песка.."
что наиболее всего удручает - это полный чиновничий беспредел.
это эксперементируют на людях без их на то согласия и "представителям народа" это разумеется сходит с рук - они даже не задумыватся над тем что это плохо и неправильно..
мы для них рабы, которые должны исполнять прихоти хозяина.
поразительно, насколько левацкая идеология разрушительна..
кого из первых лиц страны Вы сетуете, сидя за клавиатурой?))
А нельзя ли выразится более понятно - по-русски? Почему в России все новшества называют английскими словами? Не пора ли законодательно запретить это делать и все английские названия заменить русскими.