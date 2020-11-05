В зданиях правительства Москвы ввели систему чек-инов

15:09 5.11.2020

С 5 ноября в зданиях подразделений правительства Москвы в качестве эксперимента начала действовать система регистрации номеров телефонов на входе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно пресс-релизу, посетителям «нужно будет лишь зарегистрировать свой номер телефона, отсканировав QR-код или отправив СМС на номер 7377».

В мэрии добавили, что к этой системе присоединилось более 2 тысяч компаний, в том числе и те, на которые это требование не распространяется. Уведомления о возможном контакте с заболевшим получили 3,3 тысячи человек.

Впервые система чек-иконов была введена в ночных заведениях Москвы 19 октября. Мера распространяется на заведения, которые работают в ночное время. Работники и посетители заведений при входе должны зарегистрировать номера своих телефонов с помощью QR-кода или СМС. В случае заражения COVID-19 одного из посетителей или работников, все, кто одновременно с ним был в заведении, получат оповещение об этом.