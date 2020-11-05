Сбербанк решил купить Lenta.ru и Gazeta.ru

11:27 5.11.2020

Сбербанк обратился в администрацию президента с предложением оценить варианты покупки крупных изданий, принадлежащих компании Rambler. Однако закон препятствует банку завладеть интернет-СМИ, сообщил РБК со ссылкой на два федеральных источника.

Ранее Сбербанк объявил о полной покупке Rambler. Кредитной организации принадлежало 55%, теперь же оставшиеся 45% продал бизнесмен Александр Мамут. В группу, основным активом которой на данный момент считается онлайн-кинотеатр Okko, входят и крупные СМИ: интернет-издания Lenta.ru, Gazeta.ru, Championat.com, «Секрет фирмы» и другие.

Согласно закону «О СМИ», иностранцам запрещено напрямую или косвенно владеть более 1/5 доли в компании — учредителе любого российского СМИ. При этом по состоянию на 31 августа 2020 года в акционерном капитале Сбербанка 43,5% принадлежит юрлицам — нерезидентам РФ. То есть Сбербанк не мог контролировать СМИ даже, когда ее доля в Rambler составляла 55%. Тогда косвенная дола в онлайн-СМИ была почти 24%. Главным владельцем интернет-изданий оставался Мамут.

Теперь же после полной консолидации косвенная доля «Сбера» в СМИ составляет 43,5%. В этой связи встает вопрос, как изменится структура собственности СМИ.

Как вариант, отмечают юристы, Сбербанк может сделать основным владельцем СМИ физическое лицо или учредить российское юрлицо, например некоммерческую организацию, предусмотрев в уставе все необходимые оговорки. Однако в таком случае издания станут юридически независимыми от него компаниями.