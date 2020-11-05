Сбербанк решил купить Lenta.ru и Gazeta.ru
Сбербанк обратился в администрацию президента с предложением оценить варианты покупки крупных изданий, принадлежащих компании Rambler. Однако закон препятствует банку завладеть интернет-СМИ, сообщил РБК со ссылкой на два федеральных источника.
Ранее Сбербанк объявил о полной покупке Rambler. Кредитной организации принадлежало 55%, теперь же оставшиеся 45% продал бизнесмен Александр Мамут. В группу, основным активом которой на данный момент считается онлайн-кинотеатр Okko, входят и крупные СМИ: интернет-издания Lenta.ru, Gazeta.ru, Championat.com, «Секрет фирмы» и другие.
Согласно закону «О СМИ», иностранцам запрещено напрямую или косвенно владеть более 1/5 доли в компании — учредителе любого российского СМИ. При этом по состоянию на 31 августа 2020 года в акционерном капитале Сбербанка 43,5% принадлежит юрлицам — нерезидентам РФ. То есть Сбербанк не мог контролировать СМИ даже, когда ее доля в Rambler составляла 55%. Тогда косвенная дола в онлайн-СМИ была почти 24%. Главным владельцем интернет-изданий оставался Мамут.
Теперь же после полной консолидации косвенная доля «Сбера» в СМИ составляет 43,5%. В этой связи встает вопрос, как изменится структура собственности СМИ.
Как вариант, отмечают юристы, Сбербанк может сделать основным владельцем СМИ физическое лицо или учредить российское юрлицо, например некоммерческую организацию, предусмотрев в уставе все необходимые оговорки. Однако в таком случае издания станут юридически независимыми от него компаниями.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А антимонопольной службе трындец? Спят на посту? Сбербанк скупил и Яндекс кошелёк и Рамблер и ленту, и рвётся к обладанию единоличного права на информацию. А это мощный аналог демократов в США, с теми же ценностями.( в виде лгбт и прочей дряни) И в стране есть антигрефовская оппозиция, в лице Михалкова, пока к сожалению не консолидированная.
зачем банку эти дешевые газетки? Или это бизнес по еврейски? А куда смотрит Кудрин из Счетной палаты? Тратятся бездумно деньги на приобретение непрофильного "пизнеса". Чистой воды финансовые махинации.
Интересуюсь спросить - а на какие шиши? На те, что недодали вкладчикам? Выплачивают жалкие проценты, не покрывающие инфляцию, а сами транжирят денежки направо-налево. За последнее время зачем-то провели несколько дорогостоящих ребрендингов. Кто-то эту контору проверяет на предмет их деятельности?
Ничего себе. Я думал, что Сбер государственный. Это просто унижение собственного народа продавать главный банк иностранцам.
Лабуда. Продажи не коммерческие. Почти государственный банк Сбер покупает рухлядь у космополитов. Зачем Сберу нужен этот хлам от Пятой колонны. Они бы еще купили Znak, Slon или Meduza. Пятая колонна космополитов не мо