Путин наградил орденом экс-министра здравоохранения Скворцову
Экс-министр здравоохранения, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова награждена орденом Николая Пирогова. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Орден Пирогова Путин учредил своим указом 20 июня 2020 года. Это специальные государственные награды для медицинских работников.
Скворцова получила награду за «большой вклад в развитие здравоохранения, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), многолетний добросовестный труд», пишет РБК.
Всего в списке награжденных по указу президента названы более 130 человек.
Так, за вклад в борьбу с эпидемией орденом Почета награжден первый вице-губернатор Подмосковья Ильдар Габдрахманов, а медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — начальник управления Росздравнадзора Елена Астапенко.
Актриса Анастасия Вертинская награждена орденом Александра Невского, генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков получил медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, певица Елена Камбурова — знак отличия «За благодеяние».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Чем хуже идут дела, тем больше сыпятся награды, на тех кто разваливает порученное им дело. Этих людей назначает руководить Путин. Вот такой у нас президент. А вот зачем он их назначает, для чего? Вот такой вопрос!
"Скворцова получила награду за «большой вклад в развитие здравоохранения, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), многолетний добросовестный труд»..." (С)
Тут как бы и комментировать нечего. В том смысле что цензурных слов не подобрать.
Королевство кривых зеркал во всей красе.
Вам нравится как в Америке выбирают?
и огромного количества лечащихся дома.=
Болезный, с каких.... вы решили что смертность огромна?
Эк СМИ людЯм мозги позасирали
65% смертности из-за сердечно сосудистых заболеваний.
Да, в легких случаях лечатся дома, может даже в средних и это правильно.
Зачем им валяться в палатах на 10 человек и хватать внутрибольничную инфекцию???
Если вы любите валяться по больницам, это ваши пролблемы. Мож вы так на питании экономите. Есть такие.
Вот так деградируют награды РФ.