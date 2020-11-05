Путин наградил орденом экс-министра здравоохранения Скворцову

и огромного количества лечащихся дома.=

Болезный, с каких.... вы решили что смертность огромна?

Эк СМИ людЯм мозги позасирали

65% смертности из-за сердечно сосудистых заболеваний.

Да, в легких случаях лечатся дома, может даже в средних и это правильно.

Зачем им валяться в палатах на 10 человек и хватать внутрибольничную инфекцию???

Если вы любите валяться по больницам, это ваши пролблемы. Мож вы так на питании экономите. Есть такие.