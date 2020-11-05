Путин наградил орденом экс-министра здравоохранения Скворцову

Вероника Скворцова © KM.RU, Михаил Рехтин

Экс-министр здравоохранения, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова награждена орденом Николая Пирогова. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. 

Орден Пирогова Путин учредил своим указом 20 июня 2020 года. Это специальные государственные награды для медицинских работников.

Скворцова получила награду за «большой вклад в развитие здравоохранения, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), многолетний добросовестный труд», пишет РБК.

Всего в списке награжденных по указу президента названы более 130 человек. 

Так, за вклад в борьбу с эпидемией орденом Почета награжден первый вице-губернатор Подмосковья Ильдар Габдрахманов, а медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — начальник управления Росздравнадзора Елена Астапенко.

Актриса Анастасия Вертинская награждена орденом Александра Невского, генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков получил медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, певица Елена Камбурова — знак отличия «За благодеяние».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Выбор читателей
Война в Карабахе. Фактор Эрдогана. Часть 3
Истерия с коронавирусом обрекает на смерть онкобольных и сердечников
Истерия с коронавирусом обрекает на смерть онкобольных и сердечников
Очевидное не ценишь: к спору о плюсах и минусах жизни в Советском Союзе
«Кто бы из претендентов ни победил на выборах, он столкнётся с реальной перспективой отвержения другим кандидатом исхода выборов»

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.11.2020, 11:05
    Гость: КУРС

    Чем хуже идут дела, тем больше сыпятся награды, на тех кто разваливает порученное им дело. Этих людей назначает руководить Путин. Вот такой у нас президент. А вот зачем он их назначает, для чего? Вот такой вопрос!

  2. 06.11.2020, 10:10
    Гость: Капитан Очевидность

    "Скворцова получила награду за «большой вклад в развитие здравоохранения, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), многолетний добросовестный труд»..." (С)
    Тут как бы и комментировать нечего. В том смысле что цензурных слов не подобрать.
    Королевство кривых зеркал во всей красе.

  4. 06.11.2020, 10:04
    Гость: Гы-гы- по огромной смертности,

    и огромного количества лечащихся дома.=

    Болезный, с каких.... вы решили что смертность огромна?
    Эк СМИ людЯм мозги позасирали
    65% смертности из-за сердечно сосудистых заболеваний.

    Да, в легких случаях лечатся дома, может даже в средних и это правильно.
    Зачем им валяться в палатах на 10 человек и хватать внутрибольничную инфекцию???
    Если вы любите валяться по больницам, это ваши пролблемы. Мож вы так на питании экономите. Есть такие.

Все комментарии (51)
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Президент Косово покинет свой пост из-за обвинений в военных преступлениях
© KM.RU, Илья Шабардин
Омского главу Минздрава отправили в отставку после инцидента со скорыми
Трамп потребовал остановить подсчет голосов на выборах
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Из бюджета с начала года украли 100 миллиардов рублей
ВШЭ предложила увеличить налоги на доходы состоятельных россиян
Китай приостановил въезд из России по ряду виз
Экс-замглавы Минтранса стал владельцем «Калашникова»
В США среди избирателей выявили 1,8 млн «мертвых душ»
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации