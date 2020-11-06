Сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет
Знаменитый сатирик Михаил Жванецкий умер на 87-м году жизни. Об этом сообщили его близкие друзья.
Представитель Михаила Жванецкого Олег Сташкевич подтвердил информагентствам, что сатирик скончался. При этом он не стал отвечать на дальнейшие вопросы.
Месяц назад стало известно, что Жванецкий завершил свою концертную деятельность. Сташкевич пояснил что сатирик «чувствует себя пожилым человеком».
«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать?» — говорил он.
Михаил Жванецкий являлся Народным артистом России и Народным артистом Украины.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да умористу наверно памятник поставят. А Жене Родионову есть памятник или Данилову Фоме ?
Постараюсь следовать древнему правилу. Испытываю двойственные чувства. Как советский человек, никогда не любил тех, особенно т.н. "интеллигентов", которые в отношении Советской власти и моей страны всегда держали фигу в кармане и разными способами старались её уничтожить. И надо сказать, что покойный делал это талантливо и внёс значительный вклад в это дело. Хотя я никогда не был поклонником его творчества даже чисто в художественном выражении. И вместе с тем, как тот же советский человек, я не могу злорадствовать, ибо считаю, что ММЖ был неотъемлемой частью того времени, в котором я вырос и как часть этого времени, мне его действительно, жаль. Так что,прощай, писатель! Упокойся с миром.
Для:В.В. "Умерла бабушка Света" Я хочу Вам выразить свое соболезнование и Ваше горе я понимаю. Что такое работать в колхозе я тоже знаю т.к. многие родственники и моя бабушка работали в колхозе.Я преклоняюсь перед этими людьми и их непосильным трудом. Я понимаю Вашу обиду,что скорая не приехала вовремя,но как сказала экстрасенс Елена Голунова:"Где ты видел справедливость в нашем мире?" Я лично,справедливость не видела. В любом случае,пусть Вашей бабушке будет там хорошо......
P.S. А почему Вы считаете,что М.М.Жванецкого любят и слушают только люди с плохим вкусом,а может быть у них просто хорошее чувство юмора.
жванецкий всегда был желчным примитивным одномоментным русофобом. Отношение к ж. для меня всегда было вернейшим, безошибочным индикатором в координатах "свой-чужой".
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Сатира и юмор Аристофана, Менандра, Плавта, Теренция, Горация, Ювенала, Марциала, Лукиана, Петрония, Апулея пережили тысячелетия и переживут тысячелетия же еще.
Не забываем также Фонвизина, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Крылова, Писемского и т.д., и т.д., и т.д.
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...ибо "Нет для тебя иного средства к разысканию истины, кроме одного, верного и надежного: обладай способностью судить и отделять ЛОЖЬ от ИСТИНЫ..." ( Лукиан, "Гермотим, или О выборе философии" )
Соболезнуем его семье
Нам он не нравился - но все равно......