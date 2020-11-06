Сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет

15:35 6.11.2020

Знаменитый сатирик Михаил Жванецкий умер на 87-м году жизни. Об этом сообщили его близкие друзья.

Представитель Михаила Жванецкого Олег Сташкевич подтвердил информагентствам, что сатирик скончался. При этом он не стал отвечать на дальнейшие вопросы.

Месяц назад стало известно, что Жванецкий завершил свою концертную деятельность. Сташкевич пояснил что сатирик «чувствует себя пожилым человеком».

«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать?» — говорил он.

Михаил Жванецкий являлся Народным артистом России и Народным артистом Украины.