В Госдуме предложили направлять налоги от фастфуда на борьбу с ожирением

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил направлять налоговые поступления от заведений фастфуда на профилактику и лечение ожирения, пишет РИА Новости.

Подобную меру парламентарий предлагает ввести в рамках борьбы с данным заболеванием. Также он предложил повысить информированность населения о калорийности продуктов.

По словам Менделевича, в настоящее время он изучает возможность внесения соответствующих поправок в Налоговый кодекс.

"Я сейчас изучаю вопрос и рассматриваю возможность разработки подобного законопроекта. Новый документ, на мой взгляд, должен отражать три основных аспекта - ограничение калорийности продуктов, налог на фастфуд и снижение уровня бедности. Только системная работа в данном направлении позволит сохранить здоровье людей", - рассказал агентству депутат.

По его мнению, необходимо принять фундаментальный закон по борьбе с ожирением, так как России нужна стратегия борьбы с этим заболеванием, ведь уже сейчас около 55% россиян имеют избыточную массу тела. 

Парламентарий также указал, что по прогнозу ООН, в конце года от голода будут страдать более 130 миллионов человек, при этом число больных ожирением будет существенно превосходить количество голодающих.

При этом, отметил Менделевич, по мнению экспертов, сегодня в мире порядка 3 миллиардов человек, которые из-за нехватки денег не могут позволить себе правильное питание.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.11.2020, 14:49
    Гость: Александр1

    Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил направлять налоговые поступления от заведений фастфуда на профилактику и лечение ожирения
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    А налоги от вреда курения направить на лечение рака легких,от продаж водки на речение акоголизма и т.д.А не проще поощрять тех кто не курит и не употребляет спиртного.Поощрять рублем и ни на три рубря а зарплату платить в двое больше.Или у алегархов убудет?

  2. 06.11.2020, 13:57
    Гость: Юляша

    Угу.А вот в Латвии только что возникла "идея" повысить акциз на табак и направить это на лечение рака от табака :)
    как-то это дико...

  3. 06.11.2020, 13:55
    Гость: Иван Иваныч

    Неправильно. Надо запретить рекламу фаст- фуда. Как запретили рекламу сигарет и алкоголя.

  4. 06.11.2020, 12:13
    Гость: с Урала

    "порядка 3 миллиардов человек, которые из-за нехватки денег не могут позволить себе правильное питание." Не сказал бы, что эта отрава такая уж дешёвая.

  5. 06.11.2020, 12:11
    Гость: Интересуюсь

    А просто фаст-фуд запретить не приходило в голову? Что ж опять гланды через зад удалять пытаются?

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