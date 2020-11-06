В Госдуме предложили направлять налоги от фастфуда на борьбу с ожирением

11:32 6.11.2020

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил направлять налоговые поступления от заведений фастфуда на профилактику и лечение ожирения, пишет РИА Новости.

Подобную меру парламентарий предлагает ввести в рамках борьбы с данным заболеванием. Также он предложил повысить информированность населения о калорийности продуктов.

По словам Менделевича, в настоящее время он изучает возможность внесения соответствующих поправок в Налоговый кодекс.

"Я сейчас изучаю вопрос и рассматриваю возможность разработки подобного законопроекта. Новый документ, на мой взгляд, должен отражать три основных аспекта - ограничение калорийности продуктов, налог на фастфуд и снижение уровня бедности. Только системная работа в данном направлении позволит сохранить здоровье людей", - рассказал агентству депутат.

По его мнению, необходимо принять фундаментальный закон по борьбе с ожирением, так как России нужна стратегия борьбы с этим заболеванием, ведь уже сейчас около 55% россиян имеют избыточную массу тела.

Парламентарий также указал, что по прогнозу ООН, в конце года от голода будут страдать более 130 миллионов человек, при этом число больных ожирением будет существенно превосходить количество голодающих.

При этом, отметил Менделевич, по мнению экспертов, сегодня в мире порядка 3 миллиардов человек, которые из-за нехватки денег не могут позволить себе правильное питание.