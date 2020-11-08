Для дипломов вузов в России предложили установить «срок годности»

Документы о высшем образовании на следующих этапах развития высшей школы могут быть преобразованы в "дипломы по требованию", отражающие актуальный уровень знаний выпускника на момент предъявления. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"Дипломы [в будущем] не могут быть замещены на профили компетенций, не могут быть замещены на портфолио. Они остаются, но они должны будут мигрировать в формат "диплом по требованию", который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций в настоящий момент. То есть <...> это дипломы с expiration date (англ. срок годности - прим. ред.), с некоторым заданным промежутком времени, когда он действителен", - цитирует спецпредставителя президента РФ ТАСС.

Песков назвал абсурдной практику выдачи дипломов "на всю оставшуюся жизнь", так как в этом случае невозможно гарантировать, что полученные выпускником знания сохранятся и будут актуальны в течение следующих десятилетий.

"Кто вам сказал, что он [выпускник] не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил?" - добавил он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 08.11.2020, 21:57
    Гость: Малыш, депутатом, и даже сенатором,

    Можно быть не только без диплома, но даже без среднего образования. Их этот закон не коснется, новый закон, традиционно, только для черни.

  4. 08.11.2020, 21:53
    Гость: Вот там и решат

    Решат там и потом, а бабло за продление диплома заплати здесь и сейчас. Классная тема для подьема бабла на пустом месте!

  5. 08.11.2020, 21:49
    Гость: Есть подозрение, что многие дипломы просто куплены

    Тупой работодатель в этом, конечно же, не рюхает, он неглядя специалистов набирает и срок испытательный от балды... Только надзорный орган и обязательная платная процедура спасет работодателя от недобросовестного работника!

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