Для дипломов вузов в России предложили установить «срок годности»
Документы о высшем образовании на следующих этапах развития высшей школы могут быть преобразованы в "дипломы по требованию", отражающие актуальный уровень знаний выпускника на момент предъявления. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
"Дипломы [в будущем] не могут быть замещены на профили компетенций, не могут быть замещены на портфолио. Они остаются, но они должны будут мигрировать в формат "диплом по требованию", который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций в настоящий момент. То есть <...> это дипломы с expiration date (англ. срок годности - прим. ред.), с некоторым заданным промежутком времени, когда он действителен", - цитирует спецпредставителя президента РФ ТАСС.
Песков назвал абсурдной практику выдачи дипломов "на всю оставшуюся жизнь", так как в этом случае невозможно гарантировать, что полученные выпускником знания сохранятся и будут актуальны в течение следующих десятилетий.
"Кто вам сказал, что он [выпускник] не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил?" - добавил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
если у тебя нет денег на новый диплом пошел, ну, сами знаете куда.
Роскосмос он и без того оседлал
Можно быть не только без диплома, но даже без среднего образования. Их этот закон не коснется, новый закон, традиционно, только для черни.
Решат там и потом, а бабло за продление диплома заплати здесь и сейчас. Классная тема для подьема бабла на пустом месте!
Тупой работодатель в этом, конечно же, не рюхает, он неглядя специалистов набирает и срок испытательный от балды... Только надзорный орган и обязательная платная процедура спасет работодателя от недобросовестного работника!