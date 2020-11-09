В Подмосковье пожилым заблокируют социальные карты
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что из-за распространения COVID-19 в регионе будут введены дополнительные ограничения для пожилых людей.
«С большой долей вероятности мы вынуждены будем заблокировать карты людей старшего поколения для того, чтобы все-таки оставить их дома»,— цитирует его телеканал «Россия 24».
Как пояснил глава Подмосковья, ситуация в системе здравоохранения региона все еще напряженная. К 15 ноября в области будет развернуто максимальное количество коек — около 19 тысяч единиц.
«Мы, к сожалению, видим, что динамика высокая. Да, протоколы стали совершеннее, наши врачи научились лечить, есть все необходимые лекарства, хотя их мы покупаем в очень таком интенсивном режиме. Но госпитализация высокая, и ситуация очень напряженная в системе здравоохранения»,— подчеркнул Воробьев.
Также губернатор объявил, что с 16 ноября студенты региональных вузов и колледжей перейдут на дистанционное обучение. Глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова отметила, что с 10 ноября запустят SMS-информирование жителей региона о результатах мазка на COVID-19.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зато появилась повидла,хочешь победить болезнь,переименуй ее и все,все нанотехнологии
Для блага этих людей чтобы они сидели дома. Сейчас у многих железные двери, надо вызывать сваршиков к пожилым, чтобы они эти двери заваривали и они не могли выйти и заразиться вирусом. Это очень гуманное и своевременное решение.
Вот оно "лицо" нынешней власти, не хочешь верить в то, что болен, сиди в резервации. А, чтобы лучше сиделось, отменить все льготы,- недостойны.
Каждый судит по себе.
Воробьев, мотающийся без дела по области-видимо считает что этим же бездельем занимаются и пенсионеры. Только безнравственный идиот может отнимать у неоднократно обкраденных пенсионеров сотню рублей-за каждую вынужденную поездку в больницу или в магазин-в котором мясо на полтинник дешевле.
Скотское решение,губернатора!