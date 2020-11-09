В Подмосковье пожилым заблокируют социальные карты

Фото с сайта twitter.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что из-за распространения COVID-19 в регионе будут введены дополнительные ограничения для пожилых людей.

«С большой долей вероятности мы вынуждены будем заблокировать карты людей старшего поколения для того, чтобы все-таки оставить их дома»,— цитирует его телеканал «Россия 24».

Как пояснил глава Подмосковья, ситуация в системе здравоохранения региона все еще напряженная. К 15 ноября в области будет развернуто максимальное количество коек — около 19 тысяч единиц.

«Мы, к сожалению, видим, что динамика высокая. Да, протоколы стали совершеннее, наши врачи научились лечить, есть все необходимые лекарства, хотя их мы покупаем в очень таком интенсивном режиме. Но госпитализация высокая, и ситуация очень напряженная в системе здравоохранения»,— подчеркнул Воробьев.

Также губернатор объявил, что с 16 ноября студенты региональных вузов и колледжей перейдут на дистанционное обучение. Глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова отметила, что с 10 ноября запустят SMS-информирование жителей региона о результатах мазка на COVID-19.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Выбор читателей
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео
Растерянное начальство и сторублевый доллар
«Если ваши элиты волнуются из-за выборов в США – это не ваши элиты»
Казус Василенко. Интервью с человеком, который добровольно привился от коронавируса
Определился победитель президентских выборов в США

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.11.2020, 19:39
    Гость: Странно но практически исчез грипп

    Зато появилась повидла,хочешь победить болезнь,переименуй ее и все,все нанотехнологии

  2. 09.11.2020, 19:21
    Гость: Депутат-патриот

    Для блага этих людей чтобы они сидели дома. Сейчас у многих железные двери, надо вызывать сваршиков к пожилым, чтобы они эти двери заваривали и они не могли выйти и заразиться вирусом. Это очень гуманное и своевременное решение.

  3. 09.11.2020, 18:37
    Гость: Александр

    Вот оно "лицо" нынешней власти, не хочешь верить в то, что болен, сиди в резервации. А, чтобы лучше сиделось, отменить все льготы,- недостойны.

  4. 09.11.2020, 18:32
    Гость: Отец

    Каждый судит по себе.
    Воробьев, мотающийся без дела по области-видимо считает что этим же бездельем занимаются и пенсионеры. Только безнравственный идиот может отнимать у неоднократно обкраденных пенсионеров сотню рублей-за каждую вынужденную поездку в больницу или в магазин-в котором мясо на полтинник дешевле.

Все комментарии (28)
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Антон Макаров
Военнослужащий убил трех человек на аэродроме под Воронежем
Фото с сайта facebook.com
Михаил Мишустин назвал кандидатуры новых министров
В России предложили ввести еще одну неделю каникул для школьников
Фото с сайта aeroflot.ru
Гендиректор ГТЛК назван претендентом на пост главы «Аэрофлота»
Hyperloop Илона Маска испытали с людьми на борту
Под Воронежем задержали подозреваемого в расстреле трех военных
Сбербанк решил открыть собственный интернет-магазин
Владимир Зеленский заболел коронавирусом
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации