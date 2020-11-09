В Подмосковье пожилым заблокируют социальные карты

13:35 9.11.2020

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что из-за распространения COVID-19 в регионе будут введены дополнительные ограничения для пожилых людей.

«С большой долей вероятности мы вынуждены будем заблокировать карты людей старшего поколения для того, чтобы все-таки оставить их дома»,— цитирует его телеканал «Россия 24».

Как пояснил глава Подмосковья, ситуация в системе здравоохранения региона все еще напряженная. К 15 ноября в области будет развернуто максимальное количество коек — около 19 тысяч единиц.

«Мы, к сожалению, видим, что динамика высокая. Да, протоколы стали совершеннее, наши врачи научились лечить, есть все необходимые лекарства, хотя их мы покупаем в очень таком интенсивном режиме. Но госпитализация высокая, и ситуация очень напряженная в системе здравоохранения»,— подчеркнул Воробьев.

Также губернатор объявил, что с 16 ноября студенты региональных вузов и колледжей перейдут на дистанционное обучение. Глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова отметила, что с 10 ноября запустят SMS-информирование жителей региона о результатах мазка на COVID-19.