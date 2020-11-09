Военнослужащий убил трех человек на аэродроме под Воронежем

09:54 9.11.2020

Военнослужащий убил трех человек на военном аэродроме "Балтимор" под Воронежем, сообщает ТАСС.

По данным агентства, убитыми оказались сослуживцы мужчины - два офицера и солдат-срочник. Как пишет "Интерфакс", двое были убиты из пистолета, который нападавший забрал у офицера, а еще одного он зарубил топором.

Сам нападавший забаррикадировался на территории части, сейчас с ним ведутся переговоры.

По данным издания Baza, нападавшим оказался солдат-срочник Антон Макаров. По предварительным данным, военнослужащий Макаров сначала зарубил одного из своих сослуживцев прямо в казарме, пока тот спал. Затем добрался до комнаты отдыха, напал там на дежурного, отобрал у него пистолет и застрелил – его самого и водителя, находившегося там же.

Власти Воронежской области подтвердили факт ЧП на военном аэродроме.