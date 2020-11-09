СМИ сообщили об отставке четырех министров в российском правительстве

10:36 9.11.2020

Главы четырех из 21 министерства будут отправлены в отставку, сообщает РБК со ссылкой на свой источник в правительстве.

По данным издания, 9 ноября президент Владимир Путин отправит в отставку глав Минэнерго (Александр Новак), Минприроды (Дмитрий Кобылкин), Минстроя (Владимир Якушев) и Минтранса (Евгений Дитрих). Отмечается, что Новак будет повышен до вице-премьера.

Ожидается, что Путин подпишет указ об отставках министров, затем об этом объявит премьер Михаил Мишустин, который предложит кандидатуры их преемников. Затем кандидатуры должна рассмотреть Госдума. Таким образом чиновники будут утверждены уже по новой схеме.