СМИ сообщили об отставке четырех министров в российском правительстве

Главы четырех из 21 министерства будут отправлены в отставку, сообщает РБК со ссылкой на свой источник в правительстве.

По данным издания, 9 ноября президент Владимир Путин отправит в отставку глав Минэнерго (Александр Новак), Минприроды (Дмитрий Кобылкин), Минстроя (Владимир Якушев) и Минтранса (Евгений Дитрих). Отмечается, что Новак будет повышен до вице-премьера.

Ожидается, что Путин подпишет указ об отставках министров, затем об этом объявит премьер Михаил Мишустин, который предложит кандидатуры их преемников. Затем кандидатуры должна рассмотреть Госдума. Таким образом чиновники будут утверждены уже по новой схеме.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.11.2020, 15:48
    Гость: рокировочка понимаешь

    Перетасовка засаленной колоды ничего не даст.Главное хлебные места никто не потерял,значит не будет оппозиционеров как Касьянов и Немцов,а это стабильность.

  3. 09.11.2020, 12:10
    Гость: Александр1

    Когда дырявые подметки у батинок,менять шнурки не решает проблеммы.Так и с очередной заменой министров.Почему не меняют экономический блок министров и главу центробанка? Ведь их деяствия привели к нынешнему состоянию экономики и что самое важное они не дают даже прогнозов на улучшение пока не будет инвистиций а их не будет ни когда!Приток инвестиций в Россию не выгоден западу.И отток валюты а особенно покупка облигаций США очень выгоден западу.Так на кого работает наш экономический блок правительства?

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