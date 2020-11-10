Оптимизм бизнеса в России упал до минимума за 11 лет

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Индекс оптимизма российских компаний с июня 2020 года рухнул сразу на 14 процентных пунктов на фоне роста заражений коронавирусом. Показатель составил +6% в пользу предприятий, ожидающих роста выпуска своей продукции. Это минимальное значение с 2009 года, пишет РБК.

По данным опроса, большинство компаний сообщили о намерении повышать отпускные цены, чтобы компенсировать прогнозируемый рост издержек. Доля же предприятий, которые готовы к новым инвестициям в ближайшие 12 месяцев, впервые более чем за десять лет оказалась ниже доли тех, кто не готов к каким-либо вложениям.

Индекс оптимизма IHS Markit считают как разницу между долей компаний, планирующих увеличение выпуска в ближайший год, и долей компаний, ожидающих спада. По октябрьскому опросу сальдо составило всего +6% в пользу компаний, планирующих рост. В июне этого года значение показателя достигало отметки в +20%. Октябрьский показатель, говорится в исследовании, самый низкий за всю историю проведения опросов, с октября 2009 года.

вместе с тем прогноз по найму сотрудников в октябре также оказался одним их самых худших с начала 2016 года: +4% в пользу тех, кто планирует набор новых работников. Сальдо производителей товаров, которые ожидают увеличение численности сотрудников, упало до десятилетнего минимума и составило +3%

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.11.2020, 15:53
    Гость: нет-нет

    К слову сказать никакого бизнеса в России с приходом к власти псевдо-либералов и крипто-троцкистов не было. Воровская сырьевая олигархия. Нищета народа. Запрет на внутренне развитие страны. Антирусские струтуры на всех этажах власти. Вывозы огромных финансов за пределы страны. Где их либеральная идея которую они использовали для захвата власти? Нет никакого классического либерализма, конкуренции. Все управляется через кастовские воровские струтуры, выдающие себя за либералов. Привет "либералу" Браверману.

  3. 10.11.2020, 14:35
    Гость: ABCD

    Насколько я понял, под короновирусом у нас нужно понимать полную недееспособность пр-ва и полный развал системы управления в стране?
    Это они маскируют короновирусом?
    Даже непосвящённым уже заметно то, что всё что в власти и вокруг неё сосредоточилось исключительно на том, что бы что-то украсть по больше и по быстрее, что бы конкуренты не успели опомнится.

  4. 10.11.2020, 13:38
    Гость: stalker

    Что тут можно сказать ? Достаточно вспомнить статью под названием "Песков заявил об успешном поддержании «стабильной экономики»", размещенной на этом сайте. Делайте выводы.

Все комментарии (6)
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