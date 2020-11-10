Оптимизм бизнеса в России упал до минимума за 11 лет

12:20 10.11.2020

Индекс оптимизма российских компаний с июня 2020 года рухнул сразу на 14 процентных пунктов на фоне роста заражений коронавирусом. Показатель составил +6% в пользу предприятий, ожидающих роста выпуска своей продукции. Это минимальное значение с 2009 года, пишет РБК.

По данным опроса, большинство компаний сообщили о намерении повышать отпускные цены, чтобы компенсировать прогнозируемый рост издержек. Доля же предприятий, которые готовы к новым инвестициям в ближайшие 12 месяцев, впервые более чем за десять лет оказалась ниже доли тех, кто не готов к каким-либо вложениям.

Индекс оптимизма IHS Markit считают как разницу между долей компаний, планирующих увеличение выпуска в ближайший год, и долей компаний, ожидающих спада. По октябрьскому опросу сальдо составило всего +6% в пользу компаний, планирующих рост. В июне этого года значение показателя достигало отметки в +20%. Октябрьский показатель, говорится в исследовании, самый низкий за всю историю проведения опросов, с октября 2009 года.

вместе с тем прогноз по найму сотрудников в октябре также оказался одним их самых худших с начала 2016 года: +4% в пользу тех, кто планирует набор новых работников. Сальдо производителей товаров, которые ожидают увеличение численности сотрудников, упало до десятилетнего минимума и составило +3%