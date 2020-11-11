Михаил Мурашко призвал провести Новый год с семьей

17:16 11.11.2020

Всем россиянам рекомендуется провести Новый год с семьей и минимизировать социальные контакты из-за распространения коронавируса. С таким призывом выступил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«В первую очередь они (рекомендации) касаются проведения новогодних праздников таким образом, чтобы минимизировать контакты. Поскольку Новый год является семейным праздником, я думаю, это один из лучших вариантов — посвятить время семье», — сказал министр.

Глава ведомства отметил, что и в случае празднования с родственниками необходимо «создать определенные условия безопасности».

Накануне стало известно, что в связи с ухудшением обстановки с COVID-19 в Москве отменяются все новогодние елки. Помимо этого, запрещается проведение новогодних корпоративов в ресторанах, барах и кафе, им нельзя функционировать в ночное время. Это ограничение касается и новогодней ночи.

По информации оперштаба на 11 ноября, в России за последние сутки зарегистрирован 19 851 случай заражения коронавирусом.