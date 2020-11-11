Михаил Мурашко призвал провести Новый год с семьей
Всем россиянам рекомендуется провести Новый год с семьей и минимизировать социальные контакты из-за распространения коронавируса. С таким призывом выступил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.
«В первую очередь они (рекомендации) касаются проведения новогодних праздников таким образом, чтобы минимизировать контакты. Поскольку Новый год является семейным праздником, я думаю, это один из лучших вариантов — посвятить время семье», — сказал министр.
Глава ведомства отметил, что и в случае празднования с родственниками необходимо «создать определенные условия безопасности».
Накануне стало известно, что в связи с ухудшением обстановки с COVID-19 в Москве отменяются все новогодние елки. Помимо этого, запрещается проведение новогодних корпоративов в ресторанах, барах и кафе, им нельзя функционировать в ночное время. Это ограничение касается и новогодней ночи.
По информации оперштаба на 11 ноября, в России за последние сутки зарегистрирован 19 851 случай заражения коронавирусом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
по телку опять в Новогоднюю ночь лабуду будут крутить. Понятно для Мишустина Рождество-не праздник. Не царь он,не царь.
на Запад, подальше от ковида.=
Евроньюс не пробовали смотреть?
А где Мурашко посоветует провести НГ мигрантам Москвы, работающим на рынках, стройках или в сфере ЖКХ? И которые живут скученно в антисанитарных условиях и не имеют доступ к любой медпомощи?
И кстати, их учитывают в статистике заболеваний по КОВИД или просто утилизируют?
прям тянет уже на нехорошие действия.
Прям ненавижу уже всех этих "призывал", которые сами конечно же ни в чем себя не ограничивают и ни в чем себе не отказывают.
Предложение правильное, надо уже сейчас заботиться о Новогодних каникулах, и вывозить свои семьи, на Запад, подальше от ковида.