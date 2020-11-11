Памфилову возмутило награждение главы избиркома Петербурга орденом

Глава ЦИК Элла Памфилова выразила недоумение по поводу награждения орденом Почета председателя городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктора Миненко, которому в сентябре ЦИК выразила недоверие.

"Я не могу в это поверить - этого не может быть! ЦИК подает ходатайство о награждении самых достойных! Миненко В.А. в их числе, естественно, не было. ЦИК России не ходатайствовал даже о благодарности председателю горизбиркома Санкт-Петербурга. Странно было бы ходатайствовать о награждении человека, которому ЦИК России по совокупности его деятельности в избирательной системе оказала недоверие", - сказала Памфилова, слова которой цитирует пресс-служба Центризбиркома.

Она добавила, что право ходатайствовать о награждении имеют губернаторы. "Как правило, они всегда согласовывают это предварительно с Центральной избирательной комиссией. В данном случае никакой информации со стороны губернатора Санкт-Петербурга по этому поводу мы не получали", - заявила Памфилова.

Ранее стало известно, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил Миненко орден Почета за заслуги перед государством. Награждение состоялось по поручению президента РФ с формулировкой "за большие заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на аппарат горизбиркома.

Центризбирком РФ на заседании 30 сентября признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии и выразил недоверие ее главе Миненко. В постановлении ЦИК рекомендовал предложить членам комиссии сложить полномочия. Памфилова добавила, что у ЦИК остается право обратиться в суд для роспуска комиссии.

В июне в Санкт-Петербурге должны были пройти дополнительные выборы депутатов заксобрания, однако они были отменены в связи с ситуацией с коронавирусом. К 13 сентября выборы так и не были организованы.

Памфилова рассказала, что петербургская комиссия "в последний момент" направила в ЦИК письмо с просьбой разъяснить, что делать с довыборами, и ЦИК ответил, что откладывать их недопустимо. Тем не менее, выборы не были проведены.

Петербургский избирком от требования сложить полномочия отказался.

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