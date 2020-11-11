Памфилову возмутило награждение главы избиркома Петербурга орденом
Глава ЦИК Элла Памфилова выразила недоумение по поводу награждения орденом Почета председателя городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктора Миненко, которому в сентябре ЦИК выразила недоверие.
"Я не могу в это поверить - этого не может быть! ЦИК подает ходатайство о награждении самых достойных! Миненко В.А. в их числе, естественно, не было. ЦИК России не ходатайствовал даже о благодарности председателю горизбиркома Санкт-Петербурга. Странно было бы ходатайствовать о награждении человека, которому ЦИК России по совокупности его деятельности в избирательной системе оказала недоверие", - сказала Памфилова, слова которой цитирует пресс-служба Центризбиркома.
Она добавила, что право ходатайствовать о награждении имеют губернаторы. "Как правило, они всегда согласовывают это предварительно с Центральной избирательной комиссией. В данном случае никакой информации со стороны губернатора Санкт-Петербурга по этому поводу мы не получали", - заявила Памфилова.
Ранее стало известно, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил Миненко орден Почета за заслуги перед государством. Награждение состоялось по поручению президента РФ с формулировкой "за большие заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на аппарат горизбиркома.
Центризбирком РФ на заседании 30 сентября признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии и выразил недоверие ее главе Миненко. В постановлении ЦИК рекомендовал предложить членам комиссии сложить полномочия. Памфилова добавила, что у ЦИК остается право обратиться в суд для роспуска комиссии.
В июне в Санкт-Петербурге должны были пройти дополнительные выборы депутатов заксобрания, однако они были отменены в связи с ситуацией с коронавирусом. К 13 сентября выборы так и не были организованы.
Памфилова рассказала, что петербургская комиссия "в последний момент" направила в ЦИК письмо с просьбой разъяснить, что делать с довыборами, и ЦИК ответил, что откладывать их недопустимо. Тем не менее, выборы не были проведены.
Петербургский избирком от требования сложить полномочия отказался.
Комментарии читателей Оставить комментарий
преступница.
надо же, единственный честный член ЦИК и Панфилову это вывело из себя!
Надо было этим орденом ее наградить.
Ну, кто меня может заменить? Убью сразу… Извините.