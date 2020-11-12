Суд оправдал полковника МВД по делу о получении взятки в 1,5 млн долларов

© KM.RU, Михаил Попов

Пресненский суд Москвы оправдал краснодарского полковника МВД, экс-замначальника транспортной полиции по Южному федеральному округу Адама Яхутля, обвиняемого в получении взятки в $1,5 млн сообщает РБК со ссылкой на адвоката Яхутля Руслана Коблева и пресс-службу суда.

«Суд вообще не установил события преступления. Ни одно из доказательств обвинения не подтвердилось. У суда просто не было другого выхода», — заявил адвокат Коблев, назвав оправдательный приговор «уникальным событием».

Уголовное дело расследовало Главное следственное управление СК России по Москве. По версии следствия, Яхутль за вознаграждение в $1,5 млн обещал, что отдельные фигуранты будут выведены из уголовного дела о хищении 70 млрд руб. из Мособлбанка благодаря его обширным связям в правоохранительных органах, в том числе в федеральных ведомствах.

В основе обвинений, выдвинутых против Яхутля, были показания бизнесмена Дмитрия Ганелина. Ганелин утверждал, что Яхутль требовал у него $1,5 млн за прекращение преследования знакомого Ганелина — бывшего зампредседателя правления Мособлбанка Дмитрия Васильева, которому вменяли хищение 70 млрд руб. Ганелин, с его слов, успел передать Яхутлю чуть более $1 млн.

Позже Ганелин посчитал, что обещанного полицейский не выполнил, и подал на него заявление в правоохранительные органы. Ганелина признали потерпевшим вопреки позиции Верховного суда, отметил адвокат: согласно ей человек, заплативший взятку, не может иметь такой процессуальный статус, даже если эту взятку у него вымогали.

В суде Ганелин настаивал на своих показаниях, однако прочие свидетели, в том числе двое его подчиненных из ООО «Профессионал», гендиректором которого он был, не подтвердили его версию событий.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.11.2020, 23:37
    Гость: александр белков

    Комментарии какие-то странные.
    Судя по тексту, человека хотели отправить на нары лет на 8 только по показаниям
    человека, который сам является обвиняемым в воровстве.
    Следов денег тоже нет, то ли были, то ли нет.
    Мент или пусть там он сантехник, значения не имеет.
    Так любого можно в Сибирь заселить.
    Оправдали - ну и хорошо.

  4. 12.11.2020, 21:48
    Гость: Вот таковы законы в России.

    Это только рабочего который украл ...к примеру подшипник приговорят к 3-5 годам тюрьмы. А мента нельзя посадить, он же мент.

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