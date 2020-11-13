Охрана Дегтярева обойдется бюджету Хабаровского края в 33 млн рублей
Правительство Хабаровского края объявило открытый конкурс на оказание охранных услуг, согласно которому будут наняты семеро охранников высшего должностного лица региона – врио губернатора Михаила Дегтярева.
Конкурсная документация размещена на официальном портале госзакупок. Стоимость услуг оценивается почти в 33,1 млн рублей.
В перечне услуг указывается «охрана жизни и здоровья высшего должностного лица, включая охрану занимаемых им зданий и помещений», консультации и подготовка рекомендаций по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств, пишут «Новые Известия».
В требованиях к будущему исполнителю указана «укомплектованность штата сотрудниками в количестве, необходимом для осуществления охраны высшего должностного лица, и имеющими квалификацию частного охранника шестого разряда и (или) прошедших периодическую проверку частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств».
Ранее сообщалось, что Михаил Дегтярев потратит на свою охрану 800 тысяч рублей – речь шла о контракте, заключенном на месяц.
Сам Дегтярев признавался, что усиливает охрану, поскольку не чувствует себя в безопасности. Ранее в здании краевого правительства на этаже, где располагается кабинет главы Хабаровского края, была установлена стена с небольшим проемом для рамки металлоискателя.
Напомним, что на ежедневных акциях в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств 15-летней давности экс-губернатора Сергея Фургала, проходящих в Хабаровске, одним из требований протестующих остается отставка Дегтярева.
Комментарии читателей Оставить комментарий
я уже разъяснял твои враки про воровство Фургала. Или у тебя с головой совсем всё плохо? Вдобавок ГПК зачем-то приплел.
".. Фургал насажал там в Хабаровске своих людей.." - твоё убогое враньё легко опровергается.
Во-первых, на митинги выходили представители ВСЕХ слоёв общества, а не только представители Сбера. Ну а особенно позабавило враньё про то, как начальники заставляют бедных сотрудников НЕСКОЛЬКО месяцев подряд выходить каждый день на митинги, где большинство лозунгов вообще не про Фургала. Какой смысл этого действа знает лишь кремлебот Ваня.
Во-вторых, люди требуют не освобождения Фургала, а справедливого суда.
В-третьих, ты обещался рассказать про организаторов демонстраций из числа жителей Хабаровска с указанием конкретных сумм участвующим.
Методичка сменилась?
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Давай, сочиняй дальше - отрабатывай пригожинские сребренники.
Ваня, не "ихний" премьер , а "их" премьер.
Главное, что по смыслу верно.
если продать одну балалайку одного из друзей многоходовочного, то можно Россию содержать, годами!!!
Что касается гелия, то г-да Роттенберги и аффелированное с ними Лицо, уже планируют новые покупки недвижимости за океаном.
сколько же миллиардов рублей налогоплательщиков, расходует на содержание всех своих выкормышей-смотрящих Путин? Наверное - бюджет какой-нибудь Швейцарии?
Смотри какие драгоценные кадры растят в АПэшке.