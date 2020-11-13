Охрана Дегтярева обойдется бюджету Хабаровского края в 33 млн рублей

15:38 13.11.2020

Правительство Хабаровского края объявило открытый конкурс на оказание охранных услуг, согласно которому будут наняты семеро охранников высшего должностного лица региона – врио губернатора Михаила Дегтярева.

Конкурсная документация размещена на официальном портале госзакупок. Стоимость услуг оценивается почти в 33,1 млн рублей.

В перечне услуг указывается «охрана жизни и здоровья высшего должностного лица, включая охрану занимаемых им зданий и помещений», консультации и подготовка рекомендаций по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств, пишут «Новые Известия».

В требованиях к будущему исполнителю указана «укомплектованность штата сотрудниками в количестве, необходимом для осуществления охраны высшего должностного лица, и имеющими квалификацию частного охранника шестого разряда и (или) прошедших периодическую проверку частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств».

Ранее сообщалось, что Михаил Дегтярев потратит на свою охрану 800 тысяч рублей – речь шла о контракте, заключенном на месяц.

Сам Дегтярев признавался, что усиливает охрану, поскольку не чувствует себя в безопасности. Ранее в здании краевого правительства на этаже, где располагается кабинет главы Хабаровского края, была установлена стена с небольшим проемом для рамки металлоискателя.

Напомним, что на ежедневных акциях в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств 15-летней давности экс-губернатора Сергея Фургала, проходящих в Хабаровске, одним из требований протестующих остается отставка Дегтярева.