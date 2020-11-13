Роскомнадзор создал официальный канал в Telegram

Фото с сайта twitter.com

После безуспешных попыток заблокировать Telegram Роскомнадзор решил завести свой канал в мессенджере. Об этом было объявлено в соцсетях ведомства.

Отмечается, что Роскомнадзор создал канал в мессенджере не позднее 29 октября — в этот день в нем опубликовали первое сообщение. Официально о канале ранее не говорилось.

Telegram больше двух лет официально оставался заблокирован в России — с апреля 2018 года по июнь 2020 года. Суд потребовал заблокировать ресурс из-за отказа руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей.

Чтобы ограничить доступ российских пользователей к Telegram, Роскомнадзор блокировал несколько миллионов IP-адресов, в том числе в подсетях Amazon, которые, по заявлениям самого Роскомнадзора, использовали для обхода блокировок.

Несмотря на многочисленные попытки заблокировать приложение, Telegram продолжал преимущественно стабильно работать в России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.11.2020, 14:48
    Гость: gvozd

    в рф привыкли к левацкому новоязу.
    надо называть вещи Своими иненами, "министерство правды" пыталось Запретить людям рф свободное общение без вмешательства в личную переписку - это нарушение конституции кстати.
    представьте себе, Мента который сидит рядом с вами всякий раз когда вы звоните жене по телеге - это то что пытался продавить ростелеком.
    однако для радости мало причин, когда вы звоните жене - рядом с вами усаживаются менты американские и английские..
    такие вот социальные "достижения" вечных борцунов за пгава чеговека.

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