Роскомнадзор создал официальный канал в Telegram

13:13 13.11.2020

После безуспешных попыток заблокировать Telegram Роскомнадзор решил завести свой канал в мессенджере. Об этом было объявлено в соцсетях ведомства.

Отмечается, что Роскомнадзор создал канал в мессенджере не позднее 29 октября — в этот день в нем опубликовали первое сообщение. Официально о канале ранее не говорилось.

Telegram больше двух лет официально оставался заблокирован в России — с апреля 2018 года по июнь 2020 года. Суд потребовал заблокировать ресурс из-за отказа руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей.

Чтобы ограничить доступ российских пользователей к Telegram, Роскомнадзор блокировал несколько миллионов IP-адресов, в том числе в подсетях Amazon, которые, по заявлениям самого Роскомнадзора, использовали для обхода блокировок.

Несмотря на многочисленные попытки заблокировать приложение, Telegram продолжал преимущественно стабильно работать в России.