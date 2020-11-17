МВД объявило об усовершенствовании службы участковых

19:17 17.11.2020

МВД России планирует усовершенствовать службу уполномоченных участковых, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что данную реформу планируется провести в течение четырех лет. Она направлена на повышение престижа участковых и социальных гарантий.

"Министерство внутренних дел придает большое значение совершенствованию службы участковых уполномоченных. Разработана концепция ее развития на ближайшие четыре года, которая направлена на повышение престижа профессии и социальных гарантий личного состава", — цитирует агентство сообщение пресс-службы МВД РФ.

Также сегодня состоялось награждение лауреатов всероссийского конкурса "Народный участковый". По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, именно участковые рассматривают почти 40% обращений граждан, а каждое четвертое раскрытое преступление - их заслуга.

"Особое внимание сотрудники уделяют адресным превентивным мерам, благодаря чему снижается уровень преступности в семейно-бытовой сфере", — добавил Колокольцев.

В 2019 году вступил в силу приказ МВД, который снизил нагрузку на участковых полиции и избавил их от ряда функций, что, по замыслу ведомства, должно уменьшить отток кадров.