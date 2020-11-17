Учителей предложили увольнять за разжигание социальной и расовой розни

Правильно, те, кто любит нам напоминать "вас не просили рожать... макарошки для вас..."

На совещании с мэром Липецка в микрофон были слышны такие фразы: "что бы эти люди думали, нас как клещей потравят..." там же были слышны фразы "разогнать всех этих гопников и слабых умов..." (в отношении тех, кто просто был на улице).

В середине августа в соцсетях была распространена аудиозапись, на которой женщина с голосом, похожим на голос Ирины Алашкевич (из аппарата губернатора), в грубой форме высказывается о пострадавших от паводков, называя их "бичами" и "быдлом".

10 октября 2018 года министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что человеку для нормального питания в течение месяца достаточно 3,5 тыс. руб -"и нечего ныть.." -так нам говорят те, кто на наши деньги имеет зарплаты в 400,000 и пенсии в 130,000.

И так далее.. Это по мнению чиновников нечего не разжигает!

Но учителя, вот негодяи! Что же они такое могут сказать, от чего тонкая и ранимая душа чинушек может получить душевную травму?