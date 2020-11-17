Учителей предложили увольнять за разжигание социальной и расовой розни

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательства во внутренние дела РФ предложила дополнить закон об образовании понятием «просветительская деятельность» и предусмотреть возможность увольнять учителей за разжигание расовой или социальной розни в рамках образовательной деятельности. 

Данную инициативу предлагается «безотлагательно внести в Госдуму».

«[Предлагается] дополнить закон об образовании понятием "просветительская деятельность" для обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве. При этом предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим конституции РФ», - цитирует ТАСС слова председателя комиссии Андрея Климова.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.11.2020, 22:48
    Гость: да

    По сути эта власть играет с народом в наперстки. Зомбирование, промывание мозгов, лживая прпаганда про глубинный народ и духовные скрепы. Хамелеоны..

  2. 17.11.2020, 22:45
    Гость: на самом деле

    нужно подать встречный народный иск к антинародной власти временщиков и потребовать от этих инородцев-космополитов прекратить геноцид народа

  3. 17.11.2020, 22:37
    Гость: ABCD

    Правильно, те, кто любит нам напоминать "вас не просили рожать... макарошки для вас..."
    На совещании с мэром Липецка в микрофон были слышны такие фразы: "что бы эти люди думали, нас как клещей потравят..." там же были слышны фразы "разогнать всех этих гопников и слабых умов..." (в отношении тех, кто просто был на улице).
    В середине августа в соцсетях была распространена аудиозапись, на которой женщина с голосом, похожим на голос Ирины Алашкевич (из аппарата губернатора), в грубой форме высказывается о пострадавших от паводков, называя их "бичами" и "быдлом".
    10 октября 2018 года министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что человеку для нормального питания в течение месяца достаточно 3,5 тыс. руб -"и нечего ныть.." -так нам говорят те, кто на наши деньги имеет зарплаты в 400,000 и пенсии в 130,000.
    И так далее.. Это по мнению чиновников нечего не разжигает!
    Но учителя, вот негодяи! Что же они такое могут сказать, от чего тонкая и ранимая душа чинушек может получить душевную травму?

  4. 17.11.2020, 21:48
    Гость: Сократ

    Отвязались бы уже от учителей и от системы образования. Временщикам с их комиссиями другим заняться нечем, видимо.

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