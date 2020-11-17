Учителей предложили увольнять за разжигание социальной и расовой розни
Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательства во внутренние дела РФ предложила дополнить закон об образовании понятием «просветительская деятельность» и предусмотреть возможность увольнять учителей за разжигание расовой или социальной розни в рамках образовательной деятельности.
Данную инициативу предлагается «безотлагательно внести в Госдуму».
«[Предлагается] дополнить закон об образовании понятием "просветительская деятельность" для обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве. При этом предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим конституции РФ», - цитирует ТАСС слова председателя комиссии Андрея Климова.
Комментарии читателей Оставить комментарий
По сути эта власть играет с народом в наперстки. Зомбирование, промывание мозгов, лживая прпаганда про глубинный народ и духовные скрепы. Хамелеоны..
нужно подать встречный народный иск к антинародной власти временщиков и потребовать от этих инородцев-космополитов прекратить геноцид народа
Правильно, те, кто любит нам напоминать "вас не просили рожать... макарошки для вас..."
На совещании с мэром Липецка в микрофон были слышны такие фразы: "что бы эти люди думали, нас как клещей потравят..." там же были слышны фразы "разогнать всех этих гопников и слабых умов..." (в отношении тех, кто просто был на улице).
В середине августа в соцсетях была распространена аудиозапись, на которой женщина с голосом, похожим на голос Ирины Алашкевич (из аппарата губернатора), в грубой форме высказывается о пострадавших от паводков, называя их "бичами" и "быдлом".
10 октября 2018 года министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что человеку для нормального питания в течение месяца достаточно 3,5 тыс. руб -"и нечего ныть.." -так нам говорят те, кто на наши деньги имеет зарплаты в 400,000 и пенсии в 130,000.
И так далее.. Это по мнению чиновников нечего не разжигает!
Но учителя, вот негодяи! Что же они такое могут сказать, от чего тонкая и ранимая душа чинушек может получить душевную травму?
Отвязались бы уже от учителей и от системы образования. Временщикам с их комиссиями другим заняться нечем, видимо.
не пнет только ленивый.