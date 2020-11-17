Бизнес РПЦ выведут из-под действия закона о легализации преступных доходов

Храм Христа Спасителя © KM.RU, Илья Шабардин

Правительство России предложило поправки к закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Изменения выведут из-под действия этого закона бизнес, единственными учредителями которого являются религиозные организации. 

В обосновании законопроекта правительство указывает, что считает риски отмывания доходов и финансирования терроризма через «дочек» религиозных организаций низкими. Поправки также освободят религиозные организации, а также юрлица, единственными учредителями которых являются такие организации, от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах, пишет Znak.com.

Текущая редакция антиотмывочного закона делает исключение только самих религиозных организаций, причем в части о купле-продаже драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий и лома. Теперь же правительство хочет освободить от требований закона о легализации преступных доходов и бизнес религиозных организацией, крупнейшей из которых в России является Русская православная церковь.

«Положения законопроекта не повлекут отрицательных социально-экономических и иных последствий», — уверены в кабмине.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.11.2020, 22:40
    Гость: ABCD

    Ну у нас что в конституции, что в библии, что на заборе- всё едино что написано! Суть в том, кто это всё пишет. И эти люди явно сами плевать хотели, что на конституцию что на библию.

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