В Москве продлили дистанционное обучение для школьников 6–11 классов

13:35 17.11.2020

Дистанционное обучение для учеников московских школ с 6 по 11 класс продлено с 22 ноября до 6 декабря. Такой указ принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, для старшеклассников приостанавливается действие льготного проезда в общественном транспорте.

По словам Собянина, всего за минувшую неделю заболевание выявили у 41 тысячи москвичей, что в 1,5 раза больше, чем в начале октября. В то же время число заболевших школьников стабилизировалось на уровне 1,5–2,2 тысячи заболевших в неделю, число новых случаев среди столичных жителей старше 65 лет — на уровне 5–6 тысяч в неделю.

«Это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников», — пояснил глава города.

На фоне пандемии коронавируса столичных старшеклассников перевели на дистанционное обучение 19 октября, сразу после окончания школьных каникул. В этом году каникулы перенесли с ноября на октябрь и увеличили на неделю.