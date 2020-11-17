СК потратит 3,6 миллиона рублей на мониторинг новостей о себе и Бастрыкине

Александр Бастрыкин © KM.RU, Алексей Белкин

Следственный комитет РФ  разместил на сайте госзакупок заявку на организацию мониторинга СМИ и блогов в поисках новостей о работе СК, его руководителе Александре Бастрыкине и официальном представителе Светлане Петренко. На эти цели СК намерен потратить 3,6 млн рублей.

Согласно контракту, исполнитель должен будет ежедневно искать новости о СК и его руководстве, а также по «иным темам, предоставляемым заказчиками», проверяя в общей сложности 41 тыс. изданий и 800 млн аккаунтов социальных медиа. Так, СК интересует популяризация его деятельности в регионах и материалы, требующие проверки. То есть такие, где описываются правонарушения и преступления и говорится о бездействии местных правоохранителей, пишет Росбалт.

Также нужно будет проверять сайт петиций change.org и другие петиции, получившие распространение в СМИ, обращения в СК, материалы с критикой в адрес СК и других других органов власти.

В список авторов, «творчество» которых СК хочет отслеживать, попали, в том числе, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), уполномоченный по правам человека в РФ, Telegram-канал «Омбудсмен полиции», аккаунты Ксении Собчак и Николая Платошкина на YouTube. Также нужно будет мониторить упоминания о Бастрыкине в соцсети «Вконтакте».

Итоги аукциона подведут 14 декабря.

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