Путина облачили в юридическую броню

22:36 17.11.2020

Депутаты надеются защитить бывших глав государства при помощи статуса неприкосновенности и пожизненного сенаторства. У следующего президента России не должно возникнуть даже соблазна мстить своему предшественнику, решили в Госдуме

Депутаты Госдумы поддержали во вторник в первом чтении сразу два законопроекта о гарантиях бывшим российским президентам, подготовленных в развитие обновленной Конституции. Предлагается наделить их статусом неприкосновенности, защищающим от уголовного преследования, а также правом пожизненно занимать кресло сенатора в Совете Федерации.

На данный момент единственным экс-президентом РФ является Дмитрий Медведев, занимающий должность зампреда Совета Безопасности РФ и параллельно возглавляющий партию парламентского большинства «Единая Россия». Но многие депутаты при обсуждении законопроектов явно думали не только о Медведеве (хотя слухи о его возможном переходе в Совфед циркулируют давно), но и о действующем президенте Владимире Путине.

После обновления Конституции Путин теоретически может править Россией до 2036 года. Но уже сейчас в информационное пространство вбрасываются слухи то о наличии у него тяжелого заболевания, препятствующего дальнейшему исполнению президентских полномочий, то о намерении не выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году.

При этом известно, насколько сильны в среде представителей российской власти страхи перед возможными революционными потрясениями и расправами. В ходе заседания депутаты вспомнили расстрел царской семьи большевиками в 1918 году. А из более свежих событий — уголовное преследование экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

«Не только Янукович. А как Пашинян (премьер Армении) посадил Кочаряна (экс-президент Армении)? А еще в Киргизии, Молдавии все эти люстрации, чистки, «охоты на ведьм», — напомнил во время дискуссии «эсер» Олег Нилов.

В Госдуме прямо заявили, что у нового президента не должно возникать даже соблазна отомстить своему предшественнику. «Если мы хотим, чтобы наше гражданское общество было стабильным, и мы развивались, мы должны эти гарантии предоставлять. Это конституционная логика», — так обосновал право экс-президентов на неприкосновенность глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников. По его словам, это позволит избежать ситуации, «когда можно мстить за действия или убеждения тому человеку, который свои полномочия исполнял».

Исключением станут обвинение в госизмене или совершении бывшим президентом иного тяжкого преступления. В таком случае он может быть лишен статуса неприкосновенности, но процедура будет настолько сложной, что на практике пройти ее до конца окажется крайне трудно, полагает депутат Госдумы от КПРФ, бывший прокурор Юрий Синельщиков. В частности, из этой процедуры исключается Следственный комитет, но включаются Госдума, Совфед, Верховный и Конституционный суды — в нынешней властной конструкции зависимые в политическом плане инстанции.

В остальных случаях экс-президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность бывшего президента также распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые транспортные средства, средства связи, принадлежащие документы и багаж, на переписку.

«Из-под закона выводятся все нетяжкие преступления и средней тяжести — их в нашем УК 241 и 188 соответственно. То есть никакой ответственности, даже если каждый день будет совершаться по преступлению», — заметил Синельщиков.

Но его коллега по фракции режиссер Владимир Бортко убежден, что у президента «должны быть развязаны руки». «Это необходимо для пользы дела — не все решения вписываются, так сказать, в моральный образ строителя коммунизма», — заявил Бортко.

«Мы с вами таким образом защищаем страну», — продолжил тему спикер Госдумы Вячеслав Володин, известный также своим высказыванием про Путина, который, по его словам, и есть Россия.

А полпред президента в Госдуме Гарри Минх, возмущенный, судя по всему, замечаниями Синельщикова, предложил всем недовольным депутатам Госдумы сложить мандаты. «Не нравится вам Конституция (законопроекты принимаются по итогам летнего всенародного голосования по поправкам в Основной закон страны, — ред.), ну, закрывайте эту работу и идите на улицы. Там вы найдете себе соратников, только это совсем другие люди будут. <…> Принимайте решения, потому что сейчас это жестко сформулировано», — сказал Минх, добавив, что в России должна быть обеспечена преемственность власти и «длинная перспектива».

Если в зале и были люди, полагавшие, что положение президента не настолько опасно, чтобы в будущем ему потребовалась настолько мощная юридическая защита, то их аргументы так и не прозвучали. Зато запротестовал либерал-демократ Сергей Иванов.

«Если, не дай бог, придут другие люди, — плевать они хотели на то, что вы делаете. В одночасье все будет изменено, и вы же будете голосовать „за“ и говорить: мы поддерживаем, как это уже было», — сказал он коллегам. В перспективе же, по прогнозу Иванова, в России могут ввести «дворянскую систему и крепостное право».

Автор: Елена Земскова