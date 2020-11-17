Глава центра «Вектор» анонсировал испытания вакцины от COVID-19 на детях

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который запатентовал от коронавируса «ЭпиВакКорона», намерен уже в декабре этого года приступить к клиническим испытаниям препарата среди подростков от 14 до 17 лет. Об этом рассказал глава центра Ринат Максютов, пишет РБК.

«Планируется проведение независимых следующих пострегистрационных клинических исследований <...> на детях возраста 14–17 лет, на 100 добровольцах. <...> Мы планируем к ним приступить в декабре этого года», — заявил Максютов.

Согласно релизу Роспотребнадзора, пострегистрационные испытания вакцины «ЭпиВакКорона» стартуют в ноябре или декабре 2020 года. Тогда в Роспотребнадзоре отметили, что испытывать вакцину на детях будут только после того, как докажут безопасность прививки для взрослых.

Ранее глава надзорного ведомства Анна Попова сообщила, что пострегистрационные испытания вакцины «Вектора» уже начались. «Проходит третья фаза пострегистрационных испытаний», — привел ее слова ТАСС.

Напомним, «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована 14 октября 2020 года. Это вторая по счету вакцина от коронавируса, созданная в РФ. Первым одобренным препаратом стала вакцина «Спутник V», ее разработал Научно-исследовательский центр им. Н.Ф. Гамалеи.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 17.11.2020, 21:14
    Гость: О как!-на детях возраста 14–17 лет,

    на 100 добровольцах.
    ---
    А ничего что до 18 лет за детей отвечают по закону родители?
    или в психо-неврологических интернатах на больных беспомощных за шоколадку?

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