В России предложили ввести регулярные проверки электропроводки в квартирах

Общественная палата совместно с НП "ЖКХ Контроль" предложили ввести проведение обязательных плановых проверок состояния электропроводки в квартирах. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующее письмо, направленное на имя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина. 

В документе указывается, что жильцы не обладают достаточными навыками и знаниями для того, чтобы самостоятельно следить за состоянием электропроводки. Этим должны заниматься специализированные организации.

На текущий момент в многоквартирных домах дважды в год осматривается система электроснабжения в подъездах. А вот ответственными за состояние электросети в квартирах выступают их владельцы.

Ранее в МЧС сообщили, что почти каждый второй пожар в жилых домах происходит из-за неисправной электропроводки, печное отопление приводит к этому вдвое реже.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.11.2020, 12:17
    Гость: ветеран

    Начинали с газа, продолжили электропроводкой. Ну это после обязательной замены газа на электричество. Когда уже будут выдавать лицензии на то чтобы сходить в сортир ( каждая лицензия разовая) ?

  2. 17.11.2020, 12:00
    Гость: stalker

    "Общественная палата совместно с НП "ЖКХ Контроль" предложили ввести проведение обязательных плановых проверок состояния электропроводки в квартирах". Зачем ? Чтобы деньги у жильцов отжимать ? Известно, что проводимые сейчас проверки газового оборудования и газовых систем осуществляются на платной основе. Так теперь еще и за проверку проводки придется платить. Кроме того, в большинстве домов проводки скрытые. Как их проверять будут ? Сами по себе проверки технического состояния этих проводок ничего не изменят. А если и придется что-то ремонтировать, то за счет самих собственников.

  4. 17.11.2020, 11:52
    Гость: 303

    очевидно, что работа это сложная, поэтому придётся заплатить. А если выяснится, что проводка не исправна, то ради общего блага, детей из семьи придётся изъять в детдом

  5. 17.11.2020, 11:46
    Гость: Не Мойша

    Сначала наведите порядок в трансформаторах и распределительных щитах-сами электрики бояться к ним приближаться!

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