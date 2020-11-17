В России предложили ввести регулярные проверки электропроводки в квартирах
Общественная палата совместно с НП "ЖКХ Контроль" предложили ввести проведение обязательных плановых проверок состояния электропроводки в квартирах. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующее письмо, направленное на имя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина.
В документе указывается, что жильцы не обладают достаточными навыками и знаниями для того, чтобы самостоятельно следить за состоянием электропроводки. Этим должны заниматься специализированные организации.
На текущий момент в многоквартирных домах дважды в год осматривается система электроснабжения в подъездах. А вот ответственными за состояние электросети в квартирах выступают их владельцы.
Ранее в МЧС сообщили, что почти каждый второй пожар в жилых домах происходит из-за неисправной электропроводки, печное отопление приводит к этому вдвое реже.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Начинали с газа, продолжили электропроводкой. Ну это после обязательной замены газа на электричество. Когда уже будут выдавать лицензии на то чтобы сходить в сортир ( каждая лицензия разовая) ?
"Общественная палата совместно с НП "ЖКХ Контроль" предложили ввести проведение обязательных плановых проверок состояния электропроводки в квартирах". Зачем ? Чтобы деньги у жильцов отжимать ? Известно, что проводимые сейчас проверки газового оборудования и газовых систем осуществляются на платной основе. Так теперь еще и за проверку проводки придется платить. Кроме того, в большинстве домов проводки скрытые. Как их проверять будут ? Сами по себе проверки технического состояния этих проводок ничего не изменят. А если и придется что-то ремонтировать, то за счет самих собственников.
Ага,щазз. Пущу я их в квартиру, как же
очевидно, что работа это сложная, поэтому придётся заплатить. А если выяснится, что проводка не исправна, то ради общего блага, детей из семьи придётся изъять в детдом
Сначала наведите порядок в трансформаторах и распределительных щитах-сами электрики бояться к ним приближаться!