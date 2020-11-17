В России предложили ввести регулярные проверки электропроводки в квартирах

11:01 17.11.2020

Общественная палата совместно с НП "ЖКХ Контроль" предложили ввести проведение обязательных плановых проверок состояния электропроводки в квартирах. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующее письмо, направленное на имя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина.

В документе указывается, что жильцы не обладают достаточными навыками и знаниями для того, чтобы самостоятельно следить за состоянием электропроводки. Этим должны заниматься специализированные организации.

На текущий момент в многоквартирных домах дважды в год осматривается система электроснабжения в подъездах. А вот ответственными за состояние электросети в квартирах выступают их владельцы.

Ранее в МЧС сообщили, что почти каждый второй пожар в жилых домах происходит из-за неисправной электропроводки, печное отопление приводит к этому вдвое реже.