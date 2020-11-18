Банки РФ предлагают блокировать подозрительные переводы по карте на 25 дней

Банки предложили блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, в случае, если клиент подозревает получателя средств в мошенничестве, пишет РБК со ссылкой на поправки в закон о национальной платежной системе, разработанный Ассоциацией банков «Россия» (АБР). 

Отмечается, что на текущий момент отсутствуют правовые основания для блокировки уже зачисленных на счет злоумышленника средств и кредитные организации не могут отказать в выдаче денег со счета мошенника.

Сейчас закон позволяет проводить процедуру оспаривания транзакции только до зачисления средств на счет получателя. Максимальный срок приостановки транзакции составляет 5 дней. 

В предложенном документе клиенту бынка даются сутки после того, как банк получил уведомление о совершении транзакции, для того, чтобы заявить о мошенничестве. 

Эксперты отмечают, что в случае принятия поправок объем возвращенных денежных средств может составить 15-30% от общего количества похищенных денежных средств.

По данным ЦБ РФ, только за первое полугодие 2020 года мошенники совершили более 360 тысяч несанкционированных операций, похитив у клиентов банков около 4 млрд рублей. Из них банки вернули клиентам около 485 млн рублей. Отмечается, что мошенники снимают денежные средства со счета в течение первого часа в 50% случаев, в 47% - в течение 2-3 часов и 3% - в течение суток после перевода.

Однако по мнению экспертов, у данного документа множество подводных камней. Он все равно не в полном объеме защищает интересы клиентов банков и в тоже время он дает недобросовестным клиентам возможность злоупотребления этой возможностью. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.11.2020, 15:40
    Гость: ABCD

    А наличку они хотят извести. Понятно, что недоверие к власти банковской системе только стимулирует "чёрный рынок" вести дела в обход банков и налоговиков в частности.
    Это по сути для мошенников удачный закон. Так будут блокировать счета жертв сами мошенники.

  2. 18.11.2020, 14:38
    Гость: Старый

    Слышь, банка, даже если ты "трехлитровая" и такая большая, что "не можешь упасть", без клиентов - ты никто. Это тебе "Братишки Леман" подтвердят.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Российские военные в Карабахе
Почему российские военные в Карабахе оказались под надзором Эрдогана
Украина хочет загнать граждан России в концентрационные лагеря
Украина хочет загнать граждан России в концентрационные лагеря
Президентские выборы в США: вскрытие системы
Более 500 человек задержаны на акциях протеста в Белоруссии
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
МВД предложило ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров
В Госдуму внесен законопроект о подготовке к военной службе
В Думу внесли законопроекты, ужесточающие правила проведения митингов
Фото с сайта wikimedia.org
Подмосковного министра задержали за махинации с военным лесом
Студенты МГУ потребовали возместить часть оплаты обучения через суд
Определена десятка самых узнаваемых цитат из наших фильмов
Определена десятка самых узнаваемых цитат из наших фильмов
Владимир Волков
Глава Мордовии обратился к Путину с просьбой об отставке
Путин заявил, что такси могли бы возить медиков по «понятному тарифу»