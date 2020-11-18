Банки РФ предлагают блокировать подозрительные переводы по карте на 25 дней

10:12 18.11.2020

Банки предложили блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, в случае, если клиент подозревает получателя средств в мошенничестве, пишет РБК со ссылкой на поправки в закон о национальной платежной системе, разработанный Ассоциацией банков «Россия» (АБР).

Отмечается, что на текущий момент отсутствуют правовые основания для блокировки уже зачисленных на счет злоумышленника средств и кредитные организации не могут отказать в выдаче денег со счета мошенника.

Сейчас закон позволяет проводить процедуру оспаривания транзакции только до зачисления средств на счет получателя. Максимальный срок приостановки транзакции составляет 5 дней.

В предложенном документе клиенту бынка даются сутки после того, как банк получил уведомление о совершении транзакции, для того, чтобы заявить о мошенничестве.

Эксперты отмечают, что в случае принятия поправок объем возвращенных денежных средств может составить 15-30% от общего количества похищенных денежных средств.

По данным ЦБ РФ, только за первое полугодие 2020 года мошенники совершили более 360 тысяч несанкционированных операций, похитив у клиентов банков около 4 млрд рублей. Из них банки вернули клиентам около 485 млн рублей. Отмечается, что мошенники снимают денежные средства со счета в течение первого часа в 50% случаев, в 47% - в течение 2-3 часов и 3% - в течение суток после перевода.

Однако по мнению экспертов, у данного документа множество подводных камней. Он все равно не в полном объеме защищает интересы клиентов банков и в тоже время он дает недобросовестным клиентам возможность злоупотребления этой возможностью.