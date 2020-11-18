Глава Мордовии обратился к Путину с просьбой об отставке
Глава Республики Мордовия Владимир Волков обратился к Владимиру Путину с просьбой о своей отставке. Об этом он написал в обращении, опубликованном на сайте органов госвласти региона.
«За прошедшие годы нам с вами удалось многое сделать для развития родной республики - в строительстве, промышленности, аграрном комплексе, социальной сфере. Мы с честью справились с задачей по организации и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Выражаю вам всем искреннюю признательность за поддержку наших начинаний, направленных на благо людей, за понимание, за доверие, оказанное мне», - написал Волков.
При этом он отметил, что «нужно давать дорогу молодым» и поблагодарил жителей республики, коллег и товарищей по работе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Построенный к чемпионату мира 2018 футбольный стадион в Саранске "Мордовия арена" простаивает без дела.Местный клуб Мордовия давно разорился.Иногда на на этом стадионе проводит домашние матчи ФК Тамбов, т.к. стадион в Тамбове не лицензирован для проведения матчей РПЛ.Если в Тамбове не отремонтирую стадион (а это вряд ли,т.к у города нет денег), то ФК Тамбов вышибут в ФНЛ. В этом случае стадион вообще лишится денег на содержание и камнем повиснет на шее госбюджета.То же самое ожидает и стадион в Волгограде, если местный Ротор по итогам года вылетит в ФНЛ.Кроме этих городов подобные стадионы построены в Калининграде и Нижнем. Клубы этих городов играют в ФНЛ,а следовательно их заполняемость болельщиками не окупает их содержание.Безголовая политика нашей власти и РФС приводят к тому,что муниципальным бюджетам содержать этих монстров накладно, т.к их посещаемость не то,что в Москве, или Питере. Поэтому их будет содержать государство. Ну а в футбол будут играть на полях,на которых впору картошку сажать.
Первый ---пошел!
А посидеть на дорожку...
еще один утомленный мондюалями. Чемпионаты, концерты, шоу ... это одно , а что конкретно в строительстве жилья, заводов, как дела с урожаями, лесами , реками, школами и садиками...Абстрактное "многосделонное".
для вас ведь в заМКАДье жизни нет и быть не может. Не так ли?