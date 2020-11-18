Глава Мордовии обратился к Путину с просьбой об отставке

14:48 18.11.2020

Глава Республики Мордовия Владимир Волков обратился к Владимиру Путину с просьбой о своей отставке. Об этом он написал в обращении, опубликованном на сайте органов госвласти региона.

«За прошедшие годы нам с вами удалось многое сделать для развития родной республики - в строительстве, промышленности, аграрном комплексе, социальной сфере. Мы с честью справились с задачей по организации и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Выражаю вам всем искреннюю признательность за поддержку наших начинаний, направленных на благо людей, за понимание, за доверие, оказанное мне», - написал Волков.

При этом он отметил, что «нужно давать дорогу молодым» и поблагодарил жителей республики, коллег и товарищей по работе.