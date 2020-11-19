Сергей Лавров встретится в Минске с Александром Лукашенко

и не пойму, почему=

Что непонятного-то?

Рождение в муках так называемого "союзного государства"- 1998 год.

Периодизация процесса становления союза:

1996 — «Договор о создании Сообщества Беларуси и России»

1997 — «Договор о Союзе Беларуси и России»

1998 — «Договор о создании Союзного государства»

Идея создания Союза, вплоть до мягкой федерации, принадлежала президенту Белоруссии, Александру Лукашенко. Ранее (начиная с марта 1994) идею аналогичного, но не более чем конфедеративного, союза (Евразийский союз) выдвигал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Молодой и амбициозный хитрован Лукашенко рассчитывал возглавить тот СОЮЗ вместо больного и дряхлого Ельцина...а тут появился молодой Путин. Лукашенко понял что ему не светит и резко охладел к СОЮЗУ.

Лучше быть первым парнем на деревне(в Белоруссии) чем сто пятнадцатым в городе (России)- что непонятного????

Там он ДИКТАТОР и ЦАРЬ, а тут кто бы был?