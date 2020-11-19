Сергей Лавров встретится в Минске с Александром Лукашенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в рамках рабочего визита в Минск 25-26 ноября состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ожидается, что стороны обсудят ситуацию в республике, а также основные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

По словам Захаровой, «будет рассмотрен ход выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2020-2021 года, включая координацию действий в международных организациях, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ».

Также будут затронуты вопросы отношений с Евросоюзом, возможности участия ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира, перспективы формирования Большого евразийского партнерства через сопряжение интеграционных процессов, а также взаимодействие по международной информационной безопасности, сообщает ТАСС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.11.2020, 22:52
    Гость: Влад 33 - Гыкающему

    А вы задайтесь другим вопросом - Как всё происходило, конкретные экономические предпосылки были или «дышали на ладан»?
    Даже не хочу обсуждать приведённые вами цифры, так как ознакомившись с ними, начинаешь поневоле думать гитом, что вы только вчера родились..(((.
    Проблем было больше, чем возможностей ( как у России, так и у Белоруссии, или противников данного союза, ну это как посмотреть)..
    Поэтому, только поэтому - не морочьте голову данными, которые очень хорошо знакомы людям жившим именно в эти года..

  2. 19.11.2020, 22:25
    Гость: Гы-гы- начато правильное дело и оно остановилось

    и не пойму, почему=
    Что непонятного-то?

    Рождение в муках так называемого "союзного государства"- 1998 год.

    Периодизация процесса становления союза:

    1996 — «Договор о создании Сообщества Беларуси и России»
    1997 — «Договор о Союзе Беларуси и России»
    1998 — «Договор о создании Союзного государства»
    Идея создания Союза, вплоть до мягкой федерации, принадлежала президенту Белоруссии, Александру Лукашенко. Ранее (начиная с марта 1994) идею аналогичного, но не более чем конфедеративного, союза (Евразийский союз) выдвигал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

    Молодой и амбициозный хитрован Лукашенко рассчитывал возглавить тот СОЮЗ вместо больного и дряхлого Ельцина...а тут появился молодой Путин. Лукашенко понял что ему не светит и резко охладел к СОЮЗУ.
    Лучше быть первым парнем на деревне(в Белоруссии) чем сто пятнадцатым в городе (России)- что непонятного????
    Там он ДИКТАТОР и ЦАРЬ, а тут кто бы был?

  4. 19.11.2020, 21:12
    Гость: вопрос

    А ты кто? чего живешь? Не попрошаешь? Раньше, помню, ты тренировался в стрельбе по консервным банкам, ожидая прихода красных в хижину. Как сейчас, спокойней стало?

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