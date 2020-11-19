Сергей Лавров встретится в Минске с Александром Лукашенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в рамках рабочего визита в Минск 25-26 ноября состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Ожидается, что стороны обсудят ситуацию в республике, а также основные вопросы двусторонней и международной повестки дня.
По словам Захаровой, «будет рассмотрен ход выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2020-2021 года, включая координацию действий в международных организациях, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ».
Также будут затронуты вопросы отношений с Евросоюзом, возможности участия ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира, перспективы формирования Большого евразийского партнерства через сопряжение интеграционных процессов, а также взаимодействие по международной информационной безопасности, сообщает ТАСС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А вы задайтесь другим вопросом - Как всё происходило, конкретные экономические предпосылки были или «дышали на ладан»?
Даже не хочу обсуждать приведённые вами цифры, так как ознакомившись с ними, начинаешь поневоле думать гитом, что вы только вчера родились..(((.
Проблем было больше, чем возможностей ( как у России, так и у Белоруссии, или противников данного союза, ну это как посмотреть)..
Поэтому, только поэтому - не морочьте голову данными, которые очень хорошо знакомы людям жившим именно в эти года..
и не пойму, почему=
Что непонятного-то?
Рождение в муках так называемого "союзного государства"- 1998 год.
Периодизация процесса становления союза:
1996 — «Договор о создании Сообщества Беларуси и России»
1997 — «Договор о Союзе Беларуси и России»
1998 — «Договор о создании Союзного государства»
Идея создания Союза, вплоть до мягкой федерации, принадлежала президенту Белоруссии, Александру Лукашенко. Ранее (начиная с марта 1994) идею аналогичного, но не более чем конфедеративного, союза (Евразийский союз) выдвигал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Молодой и амбициозный хитрован Лукашенко рассчитывал возглавить тот СОЮЗ вместо больного и дряхлого Ельцина...а тут появился молодой Путин. Лукашенко понял что ему не светит и резко охладел к СОЮЗУ.
Лучше быть первым парнем на деревне(в Белоруссии) чем сто пятнадцатым в городе (России)- что непонятного????
Там он ДИКТАТОР и ЦАРЬ, а тут кто бы был?
Не показывай дурь прилюдно. Позор!
А ты кто? чего живешь? Не попрошаешь? Раньше, помню, ты тренировался в стрельбе по консервным банкам, ожидая прихода красных в хижину. Как сейчас, спокойней стало?
а усы?